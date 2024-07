Idealna aktivnost za djecu u Etnografskom muzeju: Oblikovanje gline, izrada kolaža te upoznavanje biljnog svijeta i sadnja

Ljeto je u punom zamahu, a ako još niste otišli na more, Etnografski muzej za vas ima odličan prijedlog. Naime, od sutra do petka taj Muzej ponovno postaje mjesto zabave, igara, zanimljivih radionica i upoznavanja novih prijatelja. U drugom ciklusu radionica ''U muzejskom hladu'' očekuje vas oblikovanje gline, izrada kolaža, igre crtanja i ilustriranje svakodnevnih situacija te upoznavanje biljnog svijeta i sadnja.

Ciklus radionica ''U muzejskom hladu II'' održat će se od utorka do petka, od 11 do 13 sati. Prva tri dana održat će se u Etnografskom muzeju, Trg Mažuranića 14, a radionica upoznavanja bilja i sadnje održat će se u petak u dvorištu Čuvaonice EMZ-a, Kačićeva 9/2. Radionice su namijenjene djeci od 7 do 12 godina. Cijena za četverodnevni program iznosi 20 eura po djetetu (uključene ulaznice u muzej, vodstva, sav potreban materijal za radionice i osvježenje u pauzama), a prijave su obavezne na edukacija@emz.hr.

