Hoće li i Bandićev 'Hyde park' biti mjesto za smjenu straže i prosvjede

Svetice kao Wembley – najavljivao je planove za 8,2 hektara prostora podno maksimirskog stadiona gradonačelnik Milan Bandić prošle godine. Planove će sad, kako je propao dogovor s Hrvatskim nogometnim savezom o gradnji kampa, ipak morati promijeniti, i to tako da će se opet – praviti Englez.

Fontane i ružini vrtovi

Projekt za Svetice se priprema, objasnio je, a izgledat će otprilike kao Hyde park, “nešto između Bundeka i fontana”. Ima gradonačelnik sreće što su londonski krajobrazni arhitekti koji su od 16. stoljeća formirali osam kraljevskih parkova, među kojima je i Hyde, upravo s njim dijelili razmišljanja o tome kako treba izgledati oaza za ljude iz grada usred metropole. Memorijalna fontana princeze Diane među najposjećenijim je znamenitostima parka koji se nalazi svega desetak minuta vožnje od Buckinghamske palače, a jedna je od četiri velika vodoskoka koji krase tamošnje zelenilo. Hydeovih 350 hektara puno je i raznih spomenika te ružinih i inih vrtova, a baš kao što se planiralo i za Svetice, veliki je dio parka ostavljen i za rekreativce.

Za ležaljku 90 kuna

Igrališta za klince, kao i za umirovljenike, teniski i nogometni tereni, kupanje na obali Serpentine Lida, jahanje, ali i vožnja biciklom po stazama duž cijelog parka ono je čime se Londončani bave u slobodno vrijeme u Hydeu.

Hoće li gradonačelnik Milan Bandić na Sveticama promatrati smjenu Kravat pukovnije kao što usred Engleske kraljica Elizabeta promatra smjenu Kraljevske konjice još se ne zna, kao ni hoće li se sadržaji kod Dinamova stadiona Zagrepčanima naplaćivati. Jer u Hyde park se može od pet sati do ponoći, ali svi se tereni za sport moraju rezervirati deset dana unaprijed, dok se, primjerice, ležaljke za odmaranje na suncu plaćaju devedeset kuna dnevno. No, ono što se ne mora rezervirati jest nedjeljno mjesto kod Speaker’s cornera, odnosno “kutka za govornike” na koje stanovnici glavnog grada Velike Britanije dođu s narodom podijeliti sva svoja nezadovoljstva. Mjesto je to na kojem se od 19. stoljeća održava i većina prosvjeda pa bi Svetice kod nas uskoro mogle zamijeniti Markov trg.

Pita li se urbaniste, pak, pozicija na Sveticama odlična je za sportsko-rekreacijski centar, ali isključivo za tu namjenu.

– Povezanost prugom, blizina Maksimira, odličan bazen uvjeti su da se ondje stvori odlično mjesto za Zagrepčane. Ali Hyde park to neće niti može biti – kaže urbanist Niko Gamulin.