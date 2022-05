Hoće li brojke prestići 2019.? Turisti su se vratili, bit će ovo i za metropolu dobra sezona

Glavnim zagrebačkim trgom sve više sijevaju blicevi pametnih telefona i fotoaparata. Svi žele fotografiju s banom Josipom Jelačićem, a na Gornjem gradu sve je teže zauzeti mjesto s kojeg je najbolji pogled na Zagreb. Turisti su se vratili, a da će ovo biti "dobra sezona" za metropolu kaže nam Kristina Božić, turistička vodičkinja koja je svoju grupu okupila na Jelačić-placu.

– Broj turista na turama povećao se početkom travnja, oko Uskrsa i proljetnih praznika, a nastavi li se ovako, mislim da će ih biti približno kao 2019. – govori Kristina.

Prosjek 2,5 noćenja

Iako je, napominje, to još prerano i entuzijastično reći početkom svibnja, u grupi koju vodi 30 je turista, što je za ovo doba godine dobar broj. Posjetitelja ima iz raznih zemalja, a u njezinoj su grupi turisti iz Njemačke, Francuske, Španjolske, Sjedinjenih Američkih Država, Nizozemske. U turi ih vodi kroz stari dio metropole, Gornji grad, Kaptol i Gradec, pokaže im Markovu crkvu i katedralu, Krvavi most, Tkalču... Najtraženije su one klasične ture gradom, no popularne su i povijesne te tzv. food ture tijekom kojih se naglasak stavlja na lokalna jela i pića.

– Naučile smo reći hvala, bok, dobar dan, da se lakše možemo sporazumijevati, a nadamo se da ćemo naučiti i puno više na ovim pješačkim turama – kažu Louise i Savannah, koje su doputovale iz Kanade. Zagreb su došle posjetiti prije nego što odu na plažu, do Splita i Hvara, a kamo se god zapute, ističu, vole saznati povijest grada. Upravo su se zato i priključile pješačkoj turi kroz glavni grad, a u Zagrebu im se najviše sviđaju arhitektura i ljudi koji su, kažu, pristupačni i ljubazni.

– Guglale smo prije dolaska što želimo posjetiti, a na listi su nam Muzej prekinutih veza i Muzej mamurluka. Želimo vidjeti i katedralu, a dodat ćemo i Muzej čokolade na popis stvari koje moramo posjetiti u Zagrebu – otkrivaju Kanađanke.

Ono što se golim okom vidi na ulicama, potvrđuje i statistika. Od početka godine do kraja travnja glavni je grad posjetilo 222.235 turista i čak 161 posto više nego u istom razdoblju prošle godine. Zagrebački su turistički domaćini pritom ostvarili nešto više od 517.000 noćenja, većinu u hotelima, što je 122 posto bolje nego lani. Među strancima, koji su ostvarili 381.870 noćenja, dominirali su Talijani, Nijemci, Rusi, koji su dolazili u Zagreb na cijepljenje, te Amerikanci i gosti iz susjedne Bosne i Hercegovine.

Turizam u metropoli očito se ubrzano oporavlja, ali još će trebati vremena da se dostignu rezultati iz najbolje godine za hrvatski turizam. Naime, turistički promet ostvaren od početka godine do kraja travnja u noćenjima za 2019. zaostaje 16 posto, a u dolascima turista 30 posto. Čelnica zagrebačke Turističke zajednice Martina Bienenfeld zadovoljna je dinamikom oporavka.

– Radujem se što se turistički promet u Zagrebu intenzivira te što bilježimo porast u odnosu na lani ne samo u dolascima i noćenjima, već i u prosječnom ostanku gostiju koji sada iznosi gotovo 2,5 noćenja. Uz goste iz susjednih zemalja koji su nam među najbrojnijim posjetiteljima, veseli i ponovni dolazak gostiju iz SAD-a, a tome sigurno u prilog ide sve bolja povezanost Zagreba sa svijetom. Naime, danas nam iz Toronta slijeće AirTransat, prije par dana došao je Finnair iz Helsinkija, a Turkish Airlines je već obnovio svoj pretpandemijski broj letova. Air France u ljetnoj sezoni uvodi i drugi dnevni let na relaciji Zagreb - Pariz, što, uz tzv. code share let u suradnji s našim nacionalnim avioprijevoznikom Croatia Airlinesom, ukupno čini tri dnevna leta za putnike koji nam dolaze iz Pariza i daljnjih odredišta. Naravno, Croatia Airlines cijelo vrijeme Zagreb povezuje sa svim glavnim međunarodnim zračnim lukama i čvorištima – kaže Martina Bienenfeld.

Očekujemo dalji rast

Prva žena zagrebačkog turizma ističe da je i razdoblje nakon COVID-a njime obilježeno što se tiče gostiju s azijskog tržišta na čiji će se dolaske još neko vrijeme čekati.

– Nažalost, tu je i rat u Ukrajini, koji također ostavlja trag. Međutim, razdoblje u kojem se nalazimo pokazuje da su ljudi željni putovanja te je u tome velika komparativna prednost Zagreba i Hrvatske. Naime, Zagreb pozicioniramo i promoviramo kao vodeću srednjoeuropsku destinaciju suvremene kulturne scene s bogatom ponudom urbanih događanja i vibrantnom gradskom atmosferom, a topli mjeseci pred nama donose nam mnogo različitih događanja, od kulturnih, enoloških i gastronomskih do zabavnih i sportskih, što privlači brojne domaće i strane turiste, stoga očekujem daljnji nastavak porasta dolazaka i noćenja – optimistična je Martina Bienenfeld.