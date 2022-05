Vukovar, mjesto susreta, šarenila i pozitive. Cilj je stvoriti turistički sajam kakav Hrvatska nema

Tijekom tri festivalska dana koja se održavaju ovog vikenda, od 6. do 8. svibnja, na nekoliko lokacija u Vukovaru više od 600 sudionika koji će sudjelovati u različitim programima i radionicama promijenit će sliku grada koji predstavlja simbol hrvatskog zajedništva, a koji će postati mjesto na kojem se okupljaju sudionici i gosti iz svih dijelova Hrvatske, a sve u sklopu 4. Festivala nematerijalne kulturne baštine, turističkih manifestacija, atrakcija i destinacija "SVI zaJEDNO HRVATSKO NAJ".

Izrael država partner

U organizaciji udruge navijača hrvatskih reprezentacija "Budi ponosan" u subotu će se u 13 sati na stadionu HNK Mitnica održati humanitarna nogometna utakmica u znak podrške ukrajinskom narodu, a akciji su se odazvali Zlatko Dalić, Ivica Olić, Niko Kranjčar, Dario Srna, Edin Mujčin, Nikola Jurčević, Veldin Klarić, Bojan Vrućina, Anas i Ahmad Sharbini... Kako kažu organizatori, očekuje se dolazak i mnogih drugih sadašnjih i bivših reprezentativaca, a u sklopu akcije održat će se i aukcija potpisanih dresova reprezentativaca koji sudjeluju na turniru.

Cilj je festivala u Vukovaru stvoriti turistički sajam, nešto što Hrvatska trenutačno nema. Sve to trebalo bi postati svojevrsna platforma za razvoj grada, a dopunjavalo bi se memorijalnim turizmom po kojem je Vukovar nadaleko poznat. Uz nastup Ane Rucner u okviru programa svečanog otvorenja festivala koji je održan u petak posjetitelji će u subotu navečer moći uživati u koncertu Opće opasnosti.

Na festivalu će ove godine biti predstavljene atrakcije kao što su Didi s Kamešnice, Tovareća mužika iz mjesta Sali s Dugog otoka, zvončarska skupina Kukeri iz Bugarske, viteška igra Moreška iz Korčule te viteško udruženje Kumpanjija s viteškom igrom Kumpanjija iz Blata na otoku Korčuli, Zametski zvončari i drugi. Uz predstavljanje nematerijalne kulturne baštine u sklopu festivala predstavit će se i razne manifestacije poput Ogulinskog festivala bajke, Špancirfesta iz Varaždina, Renesansnog festivala iz Koprivnice i manifestacije Zadarski mir, a najmlađi posjetitelji moći će uživati u četiri predstave za djecu dječjeg teatra Šareni svijet by Ivica i Viktor te kreativnim radionicama s AHA pokusima.

U sajamsko-izložbenom dijelu festivala, uz lokalne proizvođače i OPG-ove, sa svojim domaćim autohtonim proizvodima predstavit će se i uzorne hrvatske seoske žene iz 9 županija. Izborom najuzornije hrvatske seoske žene želi se skrenuti pozornost na veliki društveni doprinos seoskih žena i njihovu ulogu u održavanju i oživljavanju ruralnih područja.

Od ove godine festival prvi puta ima i zemlju partnera – Državu Izrael, a kao predstavnik Izraela festival će svojim prisustvom uveličati i Ilan Mor, izraelski veleposlanik u Hrvatskoj. Izrael će se u sklopu festivala predstaviti izložbom "Papa Franjo u Izraelu", koja će se u suradnji s Turističkom zajednicom grada Vukovara i Gradskim muzejem Vukovar postaviti u izložbenom prostoru dvorca Eltz. Uz izložbu predstavljanje Izraela nastavit će se projekcijom filma "Policajac" izraelskog redatelja svjetskog glasa Ephraima Kishona u Hrvatskom domu Vukovar.

– Vukovar će opet biti Hrvatska u malom, ali i ne samo to s obzirom na to da imamo goste iz inozemstva. Intencija ovog festivala je da se širi i raste pa je ove godine i međunarodni. Ponovno će grad oživjeti i biti mjestom susreta, šarenila boja, dobre atmosfere i pozitivnih vibracija – kazala je Marina Sekulić, direktorica ureda Turističke zajednice grada Vukovara. Uz dosadašnje ambasadore festivala – Zlatka Dalića, đakovačko-osječkog nadbiskupa mons. Đuru Hranića i glavnog urednika Večernjeg lista Dražena Klarića ulogu ambasadora sa zadovoljstvom je prihvatio i cijenjeni hrvatski liječnik, forenzičar, genetičar i znanstvenik prof. dr. sc. Dragan Primorac.

Veliki turistički potencijal

– Festival je vezan uz nekoliko riječi, a to su zajedništvo, strpljenje i poniznost. To je na neki način i obiteljski festival jer svatko u obitelji, od djece do najstarijih, tijekom tri dana može pronaći nešto za sebe – rekao je autor i organizator festivala Aleksandar Kovačević.

Dodao je i da Vukovar ima veliki turistički potencijal te da žele tim festivalom, koji je već postao poznat u cijeloj Hrvatskoj pa i šire, stvoriti svojevrstan brend, mjesto gdje će posjetitelj moći saznati o svemu najboljem što Hrvatska ima i nudi turistima.