Hebrangova je jutros zatvorena za promet: Postavljaju se podzemni spremnici

Zbog postavljanja podzemnih spremnika, Ulica Andrije Hebranga na dijelu od Preradovićeve ulice do Gundulićeve ulice će u nedjelju, 9. lipnja od 7:00 do 11:00 sati biti zatvorena za sav promet.

Obilazni pravac bit će: Ulica Andrije Hebranga – Preradovićeva – Svačićev trg – Kumičićeva – Mihanovićeva – Ulica

Andrije Hebranga

Za vrijeme navedenih radova promet će se odvijati prema privremeno postavljenoj regulaciji, javljaju u gradu.

Podsjetimo i da se nastavljaju radovi na Bolničkoj cesti, ovog puta na dijelu od raskrižja s Ulicom Trebež do Gospodske ulice. Ta će dionica od ponedjeljka 10. lipnja od 8 sati do subote, 22. lipnja do 4 sata ujutro biti zatvorena za sav promet.

Iz Grada su predložili koji će biti obilazni pravac: Bolnička (zapad) – Gospodska – Aleja Bologne – Ulica Majke Terezije – Bolnička (istok) i obratno.

