Zmajlović iz Vrbovca: 'Ljudi žele ostati ovdje. Naš je zadatak da im to i omogućimo'

“Vrbovec ima potencijal da postane ogledni primjer uspješno povezanog grada – ne samo sa Zagrebom, već i unutar županije. Ali potencijal sam po sebi ne znači ništa, ako ga ne pretočimo u konkretna prometna rješenja koja mijenjaju svakodnevicu građana”, poručio je danas Mihael Zmajlović, saborski zastupnik i kandidat za župana Zagrebačke županije, na konferenciji za medije održanoj u Vrbovcu. Zajedno s gradonačelnikom Vrbovca Denisom Kraljem, kandidatom za zamjenika župana Krunoslavom Sohorom i Vildanom Botonjić, kandidatkinjom za zamjenicu župana, Zmajlović je predstavio plan za stvarnu prometnu povezanost istoka Zagrebačke županije – povezivost koja građanima omogućuje kvalitetniji život, a ne dodatne frustracije.

“Puno se toga može reći o lošim prometnim vezama, skupim kartama i presporim reakcijama sustava, ali najvažnije je ovo: ljudi žele ostati ovdje. Naš je posao da im to omogućimo. I to je cijela priča,” istaknuo je Zmajlović. U Vrbovcu se svakodnevno vidi koliko loša prometna organizacija mijenja živote – duža putovanja, presjedanja, skupi troškovi prijevoza, ovisnost o automobilu. U trenucima kada bi mobilnost trebala biti alat razvoja, ona prečesto postaje prepreka. Gradonačelnik Denis Kralj naglasio je kako Vrbovec ima jasan smjer i volju za uvođenje modernih prometnih rješenja, ali da bez županijske podrške i šire koordinacije, promjene dolaze presporo. “U gradu znamo što treba i znamo kako to provesti. Spremni smo.”

Zmajlović je konferenciju zaključio porukom da prometna povezanost nije tehničko, nego životno pitanje: “Nije ovo priča o karti, tramvaju ili aplikaciji. Ovo je priča o vremenu koje provodiš s obitelji, o energiji koju imaš kad dođeš doma. Ako promet počnemo gledati kao pitanje kvalitete života – onda smo na dobrom putu. Vrijeme je da Vrbovec bude prvi koji će to pokazati.”