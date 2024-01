Grad Zagreb donio važnu odluku: Zgrada Name proglašena kulturnim dobrom

Gradski zavod za zaštitu spomenika kulture i prirode Grada Zagreba donio je rješenje kojim se robna kuća Nama u Zagrebu, Ilica 4-6 i Radićeva 1, preventivno zaštićuje kao pojedinačno kulturno dobro do donošenja trajnog rješenja, sukladno Zakonu o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara.

Rješenje je, dodaju u Gradu, doneseno na rok od četiri godine, a s Radićeva trga pojašnjavaju kako je ono doneseno kako bi svi mogući kupci Name zadržali njenu trgovačku namjenu, odnosno kako bi Zagreb nastavio imati robnu kuću na povijesnoj lokaciji na kojoj se ona nalazi već više od 100 godina.

Mjere zaštite znače da je u cilju očuvanja i obnove vrijednosti i osobitosti koje predmetna građevina posjeduje, kao i očuvanja specifične ambijentalnosti i tradicije korištenja prostora u funkciji robne kuće, potrebno zadržati specifičnu namjenu kao i ulična pročelja, gabarite i katnost volumena te očuvane izvorne dijelove interijera.

Podsjetimo, Trgovački sud u Zagrebu nedavno je nakon više od 23 godine nakon otvaranja stečaja Name utvrdio osnovanim zahtjev Croatia Osiguranja za suđenje u razumnom roku te je naložio donošenje odluke o prodaji zgrada Name u Ilici i na Kvaternikovu trgu do rujna 2024. To rješenje donio je predsjednik zagrebačkog Trgovačkog suda Nino Radić na zahtjev Croatia Osiguranja (CO) podnesen u listopadu ove godine.

Iako danas u Zagrebu postoje dvije Namine robne kuće, ona u Ilici istinski je simbol razvitka trgovine koji je preobrazio našu metropolu. Impozantno zdanje u samom srcu metropole, o kojemu smo nedavno pisali, a kojem se dive generacije i generacije Zagrepčana i njihovih gostiju, puno je više od arhitektonski opojne vanjštine, a bome i unutrašnjosti, jer riječ je o nekadašnjoj trgovačkoj meki.

Temelje za robnu kuću uspostavili su osnivači Carl Kastner i Herman Öhler koji su otvorili prvu trgovinu u Ilici. Austrijski trgovci krajem 19. stoljeća željeli su dakle preseliti svoje poslovanje iz Beča u Zagreb i pokrenuli su tvrtku koja je nosila ime po njihovim prezimenima.

Početak 20. stoljeća obilježilo je širenje trgovina u hotelu "K caru austrijanskomu" koji će na kraju potpuno nestati i prerasti u Namu. Ondje je u prizemlju uređen i prvi izlog koji je 1907. dobio i rasvjetu koja je na velika vrata stigla u Zagreb, a Nama je polako dobivala status mjesta na kojemu ama baš svatko može pronaći nešto za sebe jer ponuda je bila raznovrsna.

Ime koje nosi do danas dobila je nakon Drugog svjetskog rata kada bez svoje trgovine ostaju i Kastner i Öhlerov nasljednik Grgić, što je otvorilo put trgovinskoj radnoj organizaciji "Narodni magazin". Robna kuća u ulici otvorena je kajem 1945., a nakon toga Nama se proširila na 17 podružnica diljem Hrvatske.

