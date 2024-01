'Gospodin me tražio švarglu. Rekla sam mu da to nemamo. Onda mi je kolega rekao: Tajči, imamo. Ja: A šta je to?'

Tatjana u Nami radi već 38 godina gdje je stigla još kao 19-godišnjakinja. 'Prvi radni dan bio mi je u Nami 22. 7. 1986. godine. Jako puno ljudi je radilo tada u Nami. Sad nas je oko 100-tinjak, tada nas je u ovoj robnoj kući radilo najmanje 400. Došla sam raditi na dio koji nitko nije htio, na delikatesu. Imali smo svi lijepe bijele kute, mi koji smo radili u samoposluzi. Ostali odjeli su imali plave kute jer nisu radili s hranom', ispričala je za HRT Tatjana Katić.

Kaže kako će Namu, koja je u stečaju već 23 godine, pamtiti po dobrim ljudima. Znanje je, kaže, stekla s godinama, a prisjeća se svog neiskustva s početka.



'Došao je gospodin i tražio je švarglu. Ja sam rekla: Mi vam to nemamo. Onda mi je kolega Zvonko rekao: Tajči, imamo. Ja velim: A šta je to? Pa, veli, švargla ti je prezvuršt, ne. Jedan je gospon došao, tražio je šmirvuršt. Ja velim: Nemamo vam mi to. On veli: Gospodična, imate!. Gdje je to? I on meni pokaže rukom paštetu u crijevu! Uvijek je bila gužva, radilo je pet blagajni s gotovinom i jedna blagajna s karticama. Kartice su tada bile tek u počecima. Onaj tko je imao karticu tada značilo je da ima novaca. To si nije svatko mogao priuštiti. Nama je tada bila vrhunski dućan. Imali smo jako dobre plaće. Recimo da ja sad imam 2000 eura plaću , to vam je nekad bila plaća u Nami. Imali smo najjače plaće tada u odnosu na tadašnji Unikonzum, Slaviju i razne male dućane. Nama je bila izuzetno povoljan dućan, zato su ga zvali Narodni magazin, a kasnije su to skratili u Nama'.

VEZANI ČLANCI

Prije nego što je postala Nama, bila je to kuća bečkih trgovaca Kastner-Öhler, a njihovo je vodeće načelo bilo posjet bez obveze na kupnju. Prodavači su imali naputak da kupca ne ometaju u razgledavanju i samoizboru, ali da priskoče u pomoć u pravi trenutak.



'Prodavači nisu više prodavači. Svi očekuju da samo služe tome da slažu robu i da kupac dolazi sam, da sam bira, to je sve samoposluga. Nema onog odnosa da se udovolji kupcu, to je bila i je prednost Name. U Nami je tako i danas. Jako puno poznatih ljudi dolazi ovdje. Baš je nedavno bio Edo Maajka, baš to je bilo zadnje, pa Ćiro koji je pokojni, nažalost. Dolazili su razni glumci i još uvijek dolaze', priča Tatjana te dodaje kako su ljudi žalosni kada čuju da Name više neće biti.

Mnogi vjeruju da će u toj zgradi sada biti hotel, a drugi strahuju od toga da će se prenamijeniti u stambene zgrade.

Tatjana vjeruje da prostor Name zaslužuje jedan lijepi restoran s pogledom, a s njom se slažu i pojedini stručnjaci. 'Jako puno gradova uspjelo je zadržati takve sadržaje u centru koje su na neki način i kulturne ikone, i često se na takvim robnim kućama na vrhu nalaze restorani-vidikovci. Bitno da se taj objekt digne na nivo robnih kuća iz Pariza, Londona, Kopenhagena', smatra arhitekt Marko Dabrović.

VIDEO Snijeg u Zagrebu