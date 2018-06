Gdje se u dva ujutro može jesti – čak i ako ste za cušpajz

– Oprostite, kuhinja radi do jedanaest – odgovor je koji gosti mogu čuti u gotovo svim gradskim restoranima u kojima požele naručiti večeru oko ponoći. Istina, kraće radno vrijeme kuhinje nego restoranskoga kafića nije toliko neobična pojava, ali da u gotovo milijunskom gradu, koji po svojoj gastronomskoj ponudi iz godine u godinu sve više parira europskim metropolama, ne postoji restoran u kojem kuhinja radi i poslije ponoći, katkad zna biti frustrirajuće. Možda nisu “fine dine” restorani u kojima se objeduje u sljedovima uz vrhunska vina, ali u središtu grada ipak se mogu naći mjesta za kasnu večeru koja su na pola puta između “šminkerskih” lokala i pekarnica u kojima se jede “s nogu”. I što je najbolje, široka je trpeza onoga što se nudi: od kebaba preko salata do cušpajza.

Kad u četiri krenete doma...

– Cijeli dan imamo posla, ali istina je da kasno navečer, kada gotovo više ništa ne radi, posao posebno procvjeta – kaže Mario Jurčić, vlasnik restorana brze hrane “Kebab Alu”. Mjesto je to koje je, naime, otvoreno svaki dan do jedan, a petkom i subotom do četiri ujutro. Lokal se nalazi u Draškovićevoj ulici, a u svom desetljetnom radu stekao je mnoge redovite mušterije.

– Kada se gosti vrate, tada smo, kao i svaki drugi ugostitelji, najsretniji – ističe Jurčić te dodaje da dnevno prodaju u prosjeku dvadeset kilograma mesa, što za kebabe, po kojima su najpoznatiji, što za sendviče ili tortilje.

Kada su kebabi u pitanju, dvije se vrste mogu naći u Tkalčićevoj, u restoranu koji goste i mirisima i okusima vodi na Mediteran, i to u Grčku. Prodaju se u “El Grecu”, koji je svaki dan otvoren do dva sata, pileći i svinjski kebab, ali unatoč velikoj ponudi kebaba, najtraženiji su gyrosi od svinjetine i piletine u “pita” tijestu uz koje se mogu naručiti i “sfrkani” krumpirići, ali i salata s fetom, tzaziki i souvlake, odnosno tradicionalni grčki ražnjići. Nešto niže u Tkalči nalazi se sjajno mjesto za sve one koji brzu hranu vole polako jesti. Riječ je o “Street foodu”.

– Svaki je vikend terasa i te kako popunjena, i to cijele večeri – ističe prodavačica u tom lokalu te dodaje da su radnim danima otvoreni do ponoći, a vikendom do četiri sata. Što se tiče gastronomskog repertoara, “Street food” u sitne će sate obradovati isključivo mesojede. Grill-piletina, pljeskavica, razni sendviči, ćevapi koji plivaju u kajmaku, samo su dio onoga što se nalazi na jelovniku.

Čeka ih nešto na žlicu

Iako se večera u sitne sate obično veže uz ludi noćni provod, neka su mjesta posjećena isključivo zato što nude alternativu, a među njima je “Good food”. Jedna od glavnih asocijacija na “Good food” zdrava je hrana, a radi na tri lokacije, u Importanne centru, na Europskom trgu te u Teslinoj. Nudi pregršt svježih sokova, smoothieja, ali i “konkretnije” hrane poput burgera, sendviča u ciabatta pecivu, tortilja i onoga po čemu se ističu, salata. Svi koji ogladne kasno navečer, ali ipak žele pripaziti na liniju, u “Good foodu”, doduše isključivo u poslovnicu u Teslinoj, po svoje “zeleno” jelo mogu doći do ponoći, a vikendom i do dva sata.

Alternativa burgerima, brzoj hrani i pekarskim proizvodima može se naći u “Koykanu”, na čijem su meniju jela od meksičke preko američke i grčke do francuske i izraelske kuhinje. Imaju lokale u Tkalčićevoj i Gajevoj, radnim su danom otvoreni do 30 minuta poslije ponoći, a vikendom do tri sata. Unatoč velikom izboru, gosti u “Koykan” najčešće dolaze po – cušpajz.

– Oni kojima je dosta brze hrane znaju da ih kod nas čeka i nešto na žlicu – kaže prodavačica Ksenija Mihalinčić te dodaje kako se to tradicionalno hrvatsko jelo prodaje jako brzo. Najzanimljivije je strancima, ističe, koji prvo dobro prelome jezik da izgovore “cušpajz”, a tek onda uživaju u okrepljujućim zalogajima.•