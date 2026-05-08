FOTO Stan pretvorio u mini laboratorij za drogu! Evo što je sve pronašla zagrebačka policija

Policijski službenici Policijske uprave zagrebačke dovršili su kriminalističko istraživanje nad 42-godišnjakom kojeg sumnjiče za neovlaštenu proizvodnju i promet drogama, nakon što su u stanu na području Peščenice pronašli više vrsta narkotika i pribor za njihovo prepakiravanje. Kako navodi policija, muškarac je, s ciljem daljnje preprodaje, nabavljao veće količine amfetamina, metamfetamina, droge MDMA i gamahidroksibutirata (GHB), koje je skrivao i pripremao za ilegalno tržište.

Sumnje istražitelja potvrđene su u četvrtak, 7. svibnja, kada je na temelju sudskog naloga pretražen stan kojim se koristio osumnjičeni. Policija je ondje pronašla 191,9 grama amfetamina pakiranog u devet paketa, 14,6 grama metamfetamina u četiri paketa, četiri tablete MDMA te 60 mililitara GHB-a u dvije staklene bočice. U stanu su pronađene i četiri digitalne vage s tragovima droge. Po završetku kriminalističkog istraživanja 42-godišnjak je predan pritvorskom nadzorniku, a protiv njega je podnesena kaznena prijava nadležnom državnom odvjetništvu.