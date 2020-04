For Zagreb with love - Zmajsko pivo pod specijalnom etiketom za zagrebačke vatrogasce

Najpopularnije pivo Zmajske pivovare, Pale ale, dobiva novu etiketu i privremeno mijenja ime u FOR ZAGREB WITH LOVE, a sva zarada od prodaje ovoga piva bit će utrošena na donaciju zagrebačkim vatrogascima. Zajednička je to inicijativa Zmajske pivovare i brenda From Zagreb with love uz pomoć tiskare Meglaj & Logopress. „Ideja o donaciji vatrogascima već se ranije javila jer nas oduševljava njihova hrabrost i požrtvovnost, a i nekako se prirodno nameće zbog imena pivovare. Nakon potresa u Zagrebu vatrogasci i alpinisti nisu prestali činiti nevjerojatnu stvar za naš grad... Osjećamo divljenje i zahvalnost i želimo im to i pokazati. Isto razmišljaju i naši partneri i zato smo se oko pokretanja ove inicijative složili u trenu,” rekao je Andrej Čapka, osnivač Zmajske pivovare. Čitava zarada od prodaje FOR ZAGREB WITH LOVE uložit će se nabavu alpinističke i zaštitne opreme, alata i strojeva koji su potrebni vatrogascima i pridruženim volonterskim timovima na terenu pri saniranju opasnih oštećenja nastalih u potresu u Zagrebu. Pivo FOR ZAGREB WITH LOVE bit će dostupno od 15. travnja 2020. u webshopu Zmajske pivovare te na nekim online prodajnim mjestima koja i inače drže zmajska piva i zamijenit će Pale Ale do isteka zaliha.