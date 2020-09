Festivali koji su preplavili grad gušt su za ekipu, a za mnoge ugostitelje spas

Food Truck na Jarunu, Green River uz savski nasip, onaj koji spaja hranu i filmove na Zrinjevcu, Burger na Strossmayerovu trgu, a od danas na istoj lokaciji i prvi Yes Feel Good Festival. Nanizali su se ovoga ljeta po cijelom gradu, i to jedan za drugim, a katkad i paralelno. Svaki je oduševio svoju publiku, a ni sami organizatori, kažu, nisu se nadali tolikom odazivu. No trebala su im festivalska događanja, složili su se posjetitelji, posebice u doba koronakrize. A trebala su, dakako, i organizatorima te ugostiteljima jer je pandemija ugrozila poslovanje mnogih djelatnosti pa tako i njihovih.

Mjere kao izazov

Dakle, jesu li se okrenuli festivalima i drugim oblicima poslovanja da ga spase, odnosno nadoknade gubitke? – Festivali poput Zagreb Burgera postoje od prijašnjih godina i zato ih smatramo jednim od načina ugostiteljskog poslovanja, a ne alternativom – kaže Hana Klain, voditeljica komunikacija i nadolazeće Yes Feel Good manifestacije na kojoj će se uživati u degustaciji jesenskih delicija, primjerice kukuruzu pečenome na logorskoj vatrici. S druge strane, Anja Jordanić iz Green River Festivala ističe da je korona, osim što je otežala organizaciju, potaknula i kreativnost zajednice da se prilagodi.

– Puno se zapravo govori o takvom obliku poslovanja u doba Unatoč koroni ovoga smo se ljeta u metropoli nauživali na manifestacijama s dobrom hranom, no još im nije kraj pandemije. Bez obzira na situaciju, ne treba svijet stati, a festivali su definitivno bili spas za ugostiteljstvo – objašnjava A. Jordanić. Slaže se s i Adnan Mehmedović iz Food Truck Festivala, dodajući kako u ovo doba posebice treba imati strpljenja i upornosti.

– Bilo je izazovno pronaći dovoljno veliku lokaciju na otvorenom koja će zadovoljiti epidemiološke mjere, a kamoli “srediti” sve ostale detalje. Srećom, uspjeli smo – ističe. No ima i drugih solucija. Marin Medak, chef restorana RougeMarin i predsjednik nacionalne Udruge ugostitelja, također je pronašao nov “recept” za borbu protiv krize u struci.

– Radimo trenutačno na inovativnom obliku poslovanja, spravljanju polugotovih jela koje će naši gosti moći dovršiti sami kod kuće – objašnjava. U ponudi će se naći za nekoliko tjedana, a funkcionirat će tako da klijent preuzme paket s, primjerice, korama za tart te pomoću uputa ostatak deserta napravi sam.

– Treba uvijek biti drukčiji od drugih – zaključuje Medak.

Neka tako i ostane

Robert Hromalić, vlasnik slastičarnice Le Kolač, tijekom pandemije u ponudu je uveo dostavu deserata, što u “normalnim” uvjetima vjerojatno ne bi.

– S obzirom na situaciju, ide nam dobro i toplo se nadamo da će tako ostati – kaže Hromalić.