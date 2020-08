Jedna od najljepših sisačkih manifestacija – Kupske noći 2020.

Predstojećeg vikenda u Sisku se održava manifestacija Turističke zajednica grada Siska – Kupske noći 2020. Direktorica Turističke zajednice grada Siska Mirjana Lahovsky Žličarić napomenula je kako će program zadovoljiti sve uzraste i različite ukuse.

- Kupske noći ove su godine festival umjetnosti, zabave, sporta i kulture. Manifestacija će se održati na više punktova, a događanja na vodi bit će obilježena Kupskom alkom i Šikljadom. Zaljubljenici u avione uživat će u aeroshowu, a organizirali smo i jedan dio programa za ljubitelje umjetnosti i kulture – rekla je direktorica TZ grada Siska.

Kupske noći počet će u petak u 16 sati Kupskom alkom koju je najavio predsjednik UDVDR-a Klub Vrbina Dubravko Habulin napomenuvši kako su prijave još uvijek otvorene za ovo zanimljivo natjecanje koje se sastoji od 2 člana posade uz vozača iz udruge. Tradicionalna Šikljada održat će se u subotu s početkom u 11 sati, a veliku potporu u organizaciji ovog natjecanja pružaju sisačke lađarice i lađari.

- Nas 13 aktivnih članica iz Udruge lađarica Sisak jako smo se angažirale oko ovog događaja. Nakon što završimo s poslom, poslijepodne treniramo s ekipama koje su se prijavile. Imamo najveći broj prijavljenih ekipa do sada – rekla je iz Udruge lađarica Sisak Andrea Borić. Sisačke lađarice sovojiel sus rebro na ovogodišnjem Maratonu lađarica u Metkoviću.

Svi zainteresirani za sudjelovanje na Šikljadi imaju se još vremena prijaviti do subote do 10 sati. U pauzi između utrka Šikljade održat će se aeroshow od 17.30 do 19 sati, a Emir Fetibegović iz Aero kluba Sisak najavljuje kako će sudjelovati između 12 i 15 letjelica te je pozvao posjetitelje da aeroshow prate i s druge strane obale rijeke Kupe kako se ne bi stvorila gužva na Šetnici Slave Striegla.

Ove godine je bogat i glazbeni program u kojem sudjeluju Silente, Patrick Walker Trio, Sara Renar, Amira Medunjanin i drugi.