Evo zašto jedni hoće jednosmjernu, a drugi dvosmjernu Stubičku

Treba li se promet u Stubičkoj ulici odvijati dvosmjerno ili jednosmjerno pitali smo jučer 14 stanovnika Ciglenice na Trešnjevci. Čak tri peticije pristigle su, naime, nedavno pred Mjesni odbor Ciglenica, a sve se tiču prometne regulacije u toj ulici. Jedna traži da prometnica ponovno postane dvosmjerna, druga da bude jednosmjerna, ali u suprotnom pravcu, a treća je pak tražila uspostavljanje parkirališta jer se slaže sa sadašnjim stanjem. Kako smo već pisali, promet se trenutačno odvija u jednom pravcu, i to prema sjeveru, prema Zagorskoj ulici i Selskoj cesti. No zahvaljujući peticiji koja je prikupila najviše potpisa, njih 360, Mjesni odbor Ciglenica zatražio je da se stvar vrati na početnu točku, odnosno da Stubička ponovno postane dvosmjerna.

Pitanje je ovo oko kojeg stanovnici Ciglenice lome koplja još od 2012. godine, a da provjerimo kako “dišu”, odlučili smo provesti i veliku anketu i tako dolazimo do rezultata od “50-50”. Sedmero njih htjelo bi da se promet nastavi odvijati jednosmjerno jer je, kažu, tako mnogo bolje za sigurnost pješaka, a otkako je ova regulacija uvedena u studenom lani, manje je i prometnih gužvi.

– Nekoć smo po cijeli dan gledali vozila u koloni, a buka je bila neprestana. Nismo mogli živjeti – rekao nam je Rudolf Puhin, a za zadržavanje jednosmjernog prometa zalaže se i Brigita Babić, no misli da bi on trebao biti u kontra pravcu. No, kaže drugih sedmero naših sugovornika, dvosmjerna prometna regulacija brža je za promet u cjelini i manje zbunjuje vozače koji sad moraju koristiti obilazne pravce da dođu s jednog kraja ulice na drugi.

– Velik broj vozača svejedno vozi u suprotnom smjeru – kaže Radmila Vojnović.