'Eto me u mirovini, što sad?' Odgovore podražite na predavanju u Knjižnici Novi Zagreb

Svaki čovjek tijekom života doživljava promjene na psihofizičkom, obiteljskom i socijalnom planu, tako da nas razne promjene zateknu i u starijoj životnoj dobi. Promjene traže prilagodbe kako bismo zadovoljnije živjeli, pa i starili. Jedna od velikih životnih promjena je umirovljenje i to upravo s psiho-socijalnog aspekta. Kako se prilagoditi na život u mirovini, što odlaskom u mirovinu gubimo, a što dobivamo? Koje mogućnosti možemo odabrati, a kako gubitke pretvarati u dobitke? Život u mirovini ne mora biti svršetak, već može biti novi početak! Kako društvo gleda na „treću generaciju“, koje predrasude postoje, na što ukazuju i upozoravaju najnoviji demografski podaci?

Neke su od tema koje će načeti psihologinja Jasna Čurin na predavanju "Eto me u mirovini, što sad?" koje će se održati u Knjižnici Novi Zagreb ovog utorka s početkom u 18 sati. Događanje je dio ciklusa predavanja i radionica Stariji za starije, a organizira se povodom Međunarodnog dana starijih osoba koji se obilježava na taj dan.



Jasna Čurin gotovo cijeli profesionalni vijek provela je u području obrazovanja odraslih, a unutar toga u području cjeloživotnog obrazovanja starijih osoba. Od osnutka do odlaska u mirovinu vodila je program Sveučilište za treću životnu dob POU-a Zagreb. Kroz to vrijeme razvili su se razni programi, kako u našoj sredini tako i na planu međunarodne suradnje, kroz koje su starije osobe mogle ispuniti slobodno vrijeme i ostvariti osobni razvoj. Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih Republike Hrvatske 2018. godine dodijelila joj je priznanje za profesionalni rad i doprinos u razvoju obrazovanja odraslih. Nakon odlaska u mirovinu i dalje je aktivna te se nastoji stručno usavršavati, učeći od drugih i podučavajući druge. Pročelnica je Sekcije psihologa u mirovini Hrvatskog psihološkog društva (PUM-a).

– Knjižnice grada Zagreba, projekt 65 plus i Hrvatsko psihološko društvo - Sekcija psihologa u mirovini (PUM-a) pozivaju vas na edukativne programe kojima obilježavaju 1. listopada, Međunarodni dan starijih osoba. Ovim programom želimo skrenuti pozornost na teme relevantne za starije osobe i njihovu okolinu, a na koje društvo nerijetko zaboravlja. Često su stariji još uvijek „generacija u sjeni“ iako je, prema svim demografskim pokazateljima, 60+ najbrže rastuća dobna kategorija stanovništva. Ciklus je organiziran uz podršku Komisije za knjižnične usluge osoba s invaliditetom i osoba s posebnim potrebama Hrvatskog knjižničarskog društva te Grada Zagreba – kazuju organizatori.