Eko-flor se oglasio oko požara u Zaprešiću: 'Svašta se nalazi u žutim vrećicama, od baterija na dalje...'

Tvrtka Eko-flor Plus oglasila se nakon požara koji je u srijedu zahvatio njihov pogon u Zaprešiću. Gusti crni dim nadvio se ne samo nad gradom već i cijelom okolicom, a nošen je i prema Zagrebu te županiji. U jednom trenutku buktinju je gasilo više od 200 vatrogasaca, a u intervenciji su sudjelovali i posebni roboti. Gašenje je trajalo sve do idućeg dana, a postrojenje je u potpunosti uništeno. Tvrka je sad komentirala medijske navode da je gašenje bilo otežano zbog hidrantske mreže na lokaciji. Priopćenje prenosimo u cjelosti.

"Nastavno na medijske upite i spekulacije o raspoloživosti hidrantske mreže na lokaciji društva EKO-FLOR PLUS u industrijskoj zoni Zaprešić, ističemo kako je hidrantska mreža na predmetnoj lokaciji zakonito izgrađena u skladu s građevinskom dozvolom za potrebe ranije izrađenih objekata koji su posjedovali uporabnu dozvolu te se ista djelomično koristila i tijekom cijeloga trajanja vatrogasne intervencije.

Uz vanjske hidrante koji su na građevnoj čestici EKO-FLOR PLUS-a korišten'si za potrebe gašenja požara, korišteni su i hidranti uz samu granicu parcele. Funkcionalnost vanjske hidrantske mreže uvelike je doprinijela uspješnosti i brzini vatrogasne intervencije, što je tijekom jučerašnje konferencije za medije potvrdio i zapovjednik Javne vatrogasne postrojbe Grada Zaprešića Željko Barun, istaknuvši da se ista mreža koristi i nadalje.

Isto tako želimo istaknuti da je za potrebe novih građevina koje su, na žalost, izgorjele projektirana i izvedena hidrantska mreža te je još 7. veljače 2024. godine Vodoopskrbi i odvodnji Zaprešić podnesen „zahtjev za vodovodni priključak za pravne osobe“. Društvo

EKO-FLOR PLUS do danas nije zaprimilo povratnu informaciju te je odgovor na to pitanje u nadležnosti društva Vodoopskrba i odvodnja Zaprešić.

Zaključno, na predmetnoj se lokaciji od ranije nalazi funkcionalna hidrantska mreža koja je djelomično poslužila za brzo i učinkovito gašenje požara, a na vodovodni priključak za potrebe novoga objekta čeka se odobrenje Vodoopskrbe i odvodnje Zaprešić.

Potaknuti novinarskim upitima o žutim vrećicama želimo istaknuti da EKO-FLOR PLUS sudjeluje u otvorenim postupcima javne nabave pa je tako i na natječaju za preuzimanje plastične ambalaže, kao izabrani najpovoljniji ponuditelj u gradu Zaprešiću i gradu Zagrebu, preuzelo ugovornu obvezu preuzimanja plastične ambalaže te isto tako, kao davatelj javne usluge na području Zagrebačke i Krapinsko-zagorske županije, u obvezi je odvojeno prikupljeni ambalažni otpad preuzimati od građana na daljnju oporabu sukladno koncesijskim ugovorima sklopljenim s jedinicama lokalne samouprave.

Svakodnevno se u odvojeno sakupljenoj plastičnoj ambalaži nalaze velike količine sadržaja koji tamo ne pripada, kao što je su litijske baterije (u odbačenim elektroničkim uređajima: od odbačenih čestitki do baterija u mobilnim uređajima, daljinskim upravljačima, elektroničkim cigaretama…), sprejevi s različitim lako zapaljivim tvarima i slično pa i ovom prilikom apeliramo na savjesnije i odgovornije postupanje s otpadom", stoji u dokumentu tvrtke.

