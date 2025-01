VIDEO Pogledajte kako izgled napad najvećeg glodavca na svijetu: Žena nije imala nikakve šanse

U sjevernoj Kolumbiji nedavno se dogodio jezivi incident. Naime, neimenovanu mladu ženu napala je kapibara, najveći glodavac na svijetu, dok je plivala u jezeru. Napad, koji je snimljen i podijeljen na društvenim mrežama, uznemirio je mnoge, budući da kapibare obično nisu poznate po agresivnom ponašanju prema ljudima.

Prema svjedocima, mlada žena, dok je plivala u jezeru u Ciénagi, pokušala je signalizirati kapibari podizanjem prsta, pokušavajući je upozoriti da se drži podalje. Međutim, glodavac je iznenada skočio na nju i počeo je napadati i gristi joj glavi. Žena je počela vrištati dok je pokušavala pobjeći od životinje koja ju je držala u čeljustima. Srećom, ubrzo je stigao mještanin koji je priskočio u pomoć. Zgrabio je palicu kojom je odgurnuo kapibaru i pomogao ženi da izađe iz vode. Iako je bila preplašena i povrijeđena, žena je uspjela doći na sigurno.

Kapibare su poznate po tome što su uglavnom mirne i društvene životinje koje žive u grupama, a većinom se hrane biljem i vodenim biljkama. No, prema riječima stručnjaka, divlje životinje, bez obzira na njihovu naizgled prijateljsku prirodu, mogu postati agresivne ako se osjećaju ugroženima ili napadnutima.

Na stranicama zagrebačkog zoološkog vrta piše da je riječ o najvećim glodavcima na svijetu koji uglavnom nastanjuju sjeverni i srednji dio Južne Amerike, a ove impozantne životinje mogu narasti do 130 cm u dužinu i težiti od 35 do 65 kilograma. Kapibare u prirodi mogu živjeti od 6 do 10 godina, dok u zoološkim vrtovima, gdje su zaštićene, mogu doseći životni vijek od 12 godina.

