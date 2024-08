Dubrava je trčala u sjećanju na voljenog Kostu: Održava se i memorijalni turnir, prihodi idu potrebitima

​Dubrava je u subotu ujutro trčiala za potrebite a dio je to memorijala Marija Kostanjevca Koste - voljenog prijatelja, dečka iz kvarta, ljubitelja nogometa i sommeliera. Kosta je preminuo nakon duge i teške bolesti prije više godina u dobi od 34 godine, a prijatelji su sjećanje na njega nastavili organizacijom godišenjg memorijalnog nogometnog turnira u Studentskom gradu u zagrebačkoj Dubravi.

Prihodi od turnira idu najpotrebitijim stanovnicima kvarta, pa su tako prijatelji pokojnog Koste pomogli nekolicini stanara u potrebi te tamošnjem Centru za autizam. Ove godine održavala se i humanitarna utrka, a u njoj je sudjelovao veliki broj stanovnika Dubrave i šire.

"Staza utrke je kružna, trči se jedan krug. Trči se prema Novoselačkom potoku u smjeru dječjeg igrališta, kada se dođe do potoka skreće se desno i ide se skroz uz potok do cestovnog mosta u Trnovčici tu se pređe na drugu stranu potoka i vraća se skroz do zadnjeg mosta koji je uz dječje igralište i nazad do mjesta od kuda se startalo", poručili su organizatori. Utrku je pripremila Udruga građana Bratići, a suorganizator je Atletski klub Maksimir.

Nagrađeni su i najbolji natjecatelji, a svi su dobili startni paket. Osim utkre, u programu je i malonogmetni turnir, a tijekom jutra organizirane su i radionice za najmlađe. Sve je dio omiljene tradicije stanovnika Studentskog grada koja je dosad pomogla velikom broju susjeda.

