Dobrotvorne vinske kapljice: Do kraja kolovoza kušajte rosé i pomozite rad udruge Nismo same

Kolovoz je mjesec u znaku ružičastih vina i pjenušaca, a u zagrebačkoj vinoteci Lu-Ma obilježit će ga i humanitarna akcija "Dobro(tvorno) je piti rosé!". Do kraja mjeseca od iznosa svake kupljene butelje roséa, koje proizvodi jedna od devet vinarija uključenih u akciju, donirat će se 1,5 eura Udruzi žena oboljelih od raka dojke "Nismo same".

Dobrotvorna kapljica, koju možete nabaviti u trgovini u Prečkom ili putem interneta, dolazi isključivo iz domaćih vinarija, a to su Bastian, Bertoša, Fakin, Jakovac, Korta Katarina, Krauthaker, Puhelek, Tomaz i Veralda.

>>VEZANI ČLANCI:

-Kao vinarku i kao ženu, zbilja me razveselio poziv da sa svojim roséom budem dio ove zanimljive i dobrotvorne inicijative. Ružičasti mjesec jest listopad, no potrebe žena koje Udruga "Nismo same" pokriva, tu su cijelo vrijeme. Zbog toga je ova akcija posebno zanimljiva – pokriva period kada nitko nije fokusiran na "Ružičastu vrpcu". A što jest, jest – rosé vina su nešto što je savršeno za ljetne dane tako da sve ima smisla i za one koji će podržati kupovinom omiljenih etiketa“ izjavila je Ivana Puhelek, iz Vinarije Purek – Puhelek.

– Kupcima smo omogućili da budu dio dobrotvorne priče kroz svoju uobičajenu kupovinu, uživanje u onome u čemu inače uživaju bez dodatnog troška – poručuje vlasnik Lu-Mae Marko Baničević. Inače, udruga je u posljednjih šest i pol godina provela niz projekata za osnaživanje onkoloških pacijenata, a najpoznatija je usluga prijevoza žena na kemoterapiju "Nisi sama – ideš s nama!" koju je do sada koristilo 765 žena.

>>VIDEO: Pomoći ću bilo kojem skloništu i svima koji imaju kućnog ljubimca