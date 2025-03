Čak 40 predstava izaći će pred publiku na 49. SKAZ-u koji počinje u Centru KNAP

Čak 40 predstava publika će moći besplatno pogledati na 49. Susret kazališnih amatera Zagreba (SKAZ) koji će se održati od 14. do 27. ožujka 2025. u Centru KNAP. Riječ je o velikoj i tradicionalnoj manifestaciji na kojoj kazališni amateri kroz dva tjedna programa predstavljaju svoj vrijedan rad, a ove godine se uklapa u veliku obljetnicu, 70 godina Centra KNAP i 20 godina Kazališta KNAP.

SKAZ je iznjedrio brojne današnje profesionalce, koji su svoj put počeli kao kazališni amateri, Mario Kovač, Petra Kurtela, Goran Bogdan…Prosudbeno povjerenstvo SKAZ-a koje ove godine čine redatelj Boris Kovačević, glumica Marija Kolb i književnica Snježana Babić Višnjić, odabire najbolje predstave za Festival zagrebačkih kazališnih amatera (FZKA), koji će se održati 29. i 30. ožujka u Kazalištu KNAP. Selektor Hrvatskog sabora kulture na 29. FZKA bit će Igor Tretinjak.

Predstave izabrane za Festival zagrebačkih kazališnih amatera prihvaćaju se kao isključiva predselekcija za državni festival (64. FHKA) u organizaciji Hrvatskog sabora kulture koji će biti održan u Vodicama od 24. do 27. travnja te od 3. do 4. svibnja. Skupine koje za 65. FHKA prijavljuju predstave pučkog dramskog izričaja, ujedno ulaze i u selekciju za 4. Festival hrvatske pučke drame (FHPD) koji će biti održan od 3. do 5. listopada u Murskom Središću. Ulaz za publiku na sve predstave je slobodan, ulaznice se podižu na blagajni pola sata prije početka predstave, a detaljan raspored može se pronaći na linku.