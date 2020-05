Buna zelenog otpora: A sad svi sadite vrtove

Kaznu neće dobiti, no upozorenje hoće. Epilog je to događaja koji je stanovnike metropole digao na noge. I obećanje koje je dao gradonačelnik Milan Bandić, koji je Zagrepčanku koja je zasadila minivrt ispred zgrade u Preradovićevoj 14 odlučio “pomilovati”. No poanta cijele priče, ističe Martina Živković, koja je taj kutak zemlje uredila sa susjedom Borisom Novkovićem, nije bila pobuna, već su samo željeli napraviti nešto kreativno u potresom razrušenom gradu.

“Magnolija” u akciji

– Bilo je to iskreno, iz srca, kao svojevrsna terapija – govori vlasnica slastičarnice “Torte i to”, koja je, nakon što su fotografije na kojima se vidi kako sadi minivrt objavljene na Facebooku, dobila pismo komunalnog redara. Pozvali su je, naime, da se očituje na prijavu vezanu za “neovlaštenu sadnju cvijeća na javnoj zelenoj površini”. A kad je dopis fotografirala i stavila na svoj profil, uslijedila je lavina reakcija, a pokrenuta je i peticija za opstanak zelenog kutka u Preradovićevoj, u kojoj se ujedno svi pozivaju da javne površine gdje god je to moguće pretvore u vrtove. Pokrenula ju je Liana Žugaj, stanovnica Mlinova, koja, doduše, ima svoj vrt, ali ju je toliko razljutio čin komunalnog redarstva da je morala, kaže, nešto poduzeti.

Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL 14.05.2020., Preradoviceva 14, Zagreb - Ogradjeni dio zelene povrsine s raznim biljem, na koju je Martina Zivkovic (vlasnica slasticarnice Torte i to) posadila cvijece nakon potresa. Photo: Sanjin Strukic/PIXSELL

– Što me je potaklo da to učinim? Bunt! Jer smatram da bi grad bio ljepši da svi tako naprave ispred svoje zgrade i ne mogu vjerovati da nekoga zbog toga žele kazniti – ističe L. Žugaj.

Peticiju je u jedno jutro potpisalo više od 300 ljudi, a sljedeći je korak, dodaje, kontaktirati pravnike da bi vidjela kako zakonski može postupiti s obzirom na broj prikupljenih potpisa.

– U Beču ne samo da je uobičajeno da se takvi vrtovi sade, već to potiče i sama gradska uprava jer se ozelenjenim betonskim površinama spušta temperatura – ističe L. Žugaj. Reagirala je i inicijativa “Vratite magnoliju”, čiji su se članovi prije dvije godine borili za ostanak tog stabla na Trgu žrtava fašizma, pa su s društvom iz “Zagreb te zove” na Facebooku formirali i događaj “Zasadi vrt! Uredimo Zagreb sami” te pozvali sve koji se odluče uključiti da im šalju fotografije svojih uradaka uz #zeleniotpor.

Foto: Tomislav Miletic/PIXSELL 14.05.2020., Zagreb - Inicijativa Vratite magnoliju organizirala je akciju Zasadi vrt! Uredimo Zagreb sami, sadnju vrta u Tomasicevoj ulici, revoltirani cinjenicom da je Martina Zivkovic, koja je zasadila vrt u Preradovicevoj ulici te za to dobila prijavu a akciji se prikljucila i TV voditeljica Maja Sever. Photo: Tomislav Miletic/PIXSELL

– Građani su se sami organizirali, mi im samo pomažemo – poručuju iz obje inicijative, dodajući da im se javlja velik broj ljudi, uglavnom s pitanjima o tome je li kasno za sadnju, za kojim vrstama da posegnu i na koju lokaciju da ih smjeste.

– Interes je toliki da smo tijekom jutra odlučili organizirati zajedničko sađenje u Tomašićevoj u popodnevnim satima. Sve je smišljeno u trenu, kao rezultat ljutnje zbog situacije, a u kojem smjeru će se akcija razviti, još ćemo vidjeti – kažu u inicijativi “Vratite magnoliju”, dodajući da je u ljudima proradio inat i da se očito ne boje kazni.

Gerilu smo “uvezli”

Gerila vrtlarstvo, u sklopu kojeg se pod okriljem noći, u poluilegali, sadi cvijeće te začinsko i jestivo bilje, pokret je koji je došao izvana, a u Hrvatskoj, ističu također u inicijativi “Vratite magnoliju”, i nije toliko čest. Ipak, ima pojedinaca koji ne odustaju od svoje misije, poput Vladimira Dimića, koji je po Zagrebu posadio tisuću stabala, a zbog toga su ga znali privoditi i komunalci. Prema gradskoj Odluci o komunalnom redu, pak, poduzimanje neovlaštenih zahvata, poput sadnje bilja, zabranjeno je, a kazne su od 700 do 1000 kuna za fizičku osobu te od 4000 do 9000 za pravnu.