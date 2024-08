Brojne reakcije na fotografiju gradilišta iz centra Zagreba: 'Rade od doma, niste dobro obaviješteni'

Zbog asfaltiranja Ilice na dijelu od Selske ceste do Črnomerca, stanovnici tog dijela grada suočavaju se s problemima u prijevozu.

Tramvajski promet prema Črnomercu je zaustavljen do nedjelje, pa linije 2, 6 i 11 putuju izmijenjenim trasama u oba smjera. HRT Radio Sljeme jučer je objavio fotografije sa Zapdnog kolodvora na kojima je prikazana gužva na kolodvoru, no bez prisutnih radnika u 16:30 sati. Ova scena izazvala je raspravu među građanima, koji su podijelili svoja mišljenja na društvenim mrežama.

U četvrtak oko podneva, putnici su zbog dugog čekanja tramvaja na visokim temperaturama bili prisiljeni stajati u gužvi, a autobus nije dolazio 20-ak minuta, piše u komentarima. Na društvenim mrežama su građani burno reagirali na fotografiju s gradilišta u Ilici. Neki su isticali da radnici imaju pravo na odmor i da je radno vrijeme Zagrebačkih cesta od 7 do 16 sati.

– Prošla sam tuda u 9.30 i sve je bilo u punom pogonu – piše u jednom od komentara. Dok s druge strane, dio građana nezadovoljan sporim tempom radova i gužvama koje su pratile prometnu reorganizaciju piše kako "oni to namjerno rade, žele da svi vozimo bicikle", "Rade od doma, niste dobro obaviješteni", "Grozne gužve će sada od ponedjeljka biti svuda", "Tomašević neće dočekati idući kolovoz kao gradonačelnik".