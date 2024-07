Bili smo na tulumu kod zagrebačkih vatrogasaca: Guštalo se uz vino, palačinke i hitove popularnog Grše

Bastille, nekadašnja tvrđava u pariškom predgrađu St. Antoine, glomazna četverokatna građevina s osam kula povezanih debelim zidovima, služila je kao zatvor. A u doba kardinala Richelieua, u prvoj polovici 17. stoljeća, postala je ozloglašena državna tamnica jer su onamo bacali protivnike apsolutističke vladavine francuskih kraljeva te ih bez optužbe i suđenja zatvarali, mučili i ubijali. Kada je francuski kralj Louis XVI. želio oporezivanjem svih posjeda napuniti državnu blagajnu, parlament i plemstvo su mu usprotivili, a val nezadovoljstva proširio se zemljom. Francuski revolucionari osvojili su Bastillu 14. srpnja 1789. godine i taj se događaj drži početkom Francuske građanske revolucije.

Ubrzo nakon osvajanja, utvrda je do temelja srušena, a njezin pad značio je i kraj apsolutističke monarhije te ukidanje povlastica plemstvu i svećenstvu, što je dovelo i do uvođenja demokratskih načela. Od 1880. godišnjica pada Bastille nacionalni je praznik u Francuskoj, a na isti datum obilježava se i Dan federacije, pa se upriliči posebna proslava. Večer prije praznika sve vatrogasne postrojbe u Francuskoj otvaraju svoja vrata i organiziraju popularnu zabavu. Prvi se "vatrogasni bal", kako ga Francuzi nazivaju, održao 1937. godine u pariškoj postaji u Montmartreu, kada su vatrogasci nakon vojne parade, praćeni oduševljenjem građana, otvorili vrata prolaznicima i improvizirano produljili slavlje. Manifestacija je bila tako uspješna da se ponavljala iz godine u godinu. Premda su bivali zabranjeni tijekom Drugog svjetskog rata, balovi su nakon oslobođenja doživjeli pravu renesansu, a održavaju se i danas. Francuzi svakog 13. srpnja okite vatrogasne postrojbe svjetlećim lampicama i trobojnim zastavama te uz glazbu i piće slave do dugo u noć.

Baš tako ovoga je vikenda izgledalo i sjedište Javne vatrogasne postrojbe Zagreb na Savskoj cesti, gdje se prvi put, u suradnji s Francuskim institutom u Hrvatskoj, organizirao tulum kod vatrogasaca. Po uzoru na francuski bal, i zagrebački je tulum bio otvoren za sve. Pa su brojni Zagrepčani, ali i Francuzi, usprkos visokim temperaturama, dolazili u bazu na Savskoj s vatrogascima proslaviti francusko-hrvatsko prijateljstvo u veselom ozračju. Vrućine je, barem donekle, olakšao bar s velikim izborom osvježavajućeg pića, a posjetitelje je do noćnih sati zabavljao DJ.

– Događaj je bio otvoren za sve, nije bila potrebna pozivnica. Pripremili smo palačinke, vina, a svi posjetitelji mogu uživati i u francuskim ritmovima – kazao nam je francuski ambasador Fabien Fieschi, dodavši kako svake godine organiziraju službenu proslavu praznika, ali sada su htjeli upriličiti i zabavu za širu javnost. – Željeli smo imati i proslavu na koju ćemo moći pozvati sve Francuze i naše prijatelje, a pritom ćemo, među ostalim, moći zahvaliti vatrogascima na njihovoj hrabrosti i službi – istaknuo je.

Uz degustacije francuskih vina i palačinki s raznim premazima, za koje se čekalo u redu, posjetitelji su dobili i poklone poput platnenih torbi s prigodnim motivima Olimpijskih igara, označivače za knjige, naljepnice s francuskim obilježjima te, za srpanjski toplinski val neizbježne, kreme sa zaštitnim faktorom.

– Pustili smo i malo vodene magle da barem donekle osvježimo ljude na ovu vruću večer. No mislim da roditelji i nisu bili oduševljeni jer djeca su baš tu našla mjesto za igru i mokra trčala Savskom. Osim toga, za najmlađe posjetitelje izložili smo opremu, a mogli su se popeti i u naša vozila te vidjeti kako sve to izgleda iznutra – kazao nam je Siniša Jembrih, zapovjednik Javne vatrogasne postrojbe Zagreb, koji nije skrivao zadovoljstvo odazivom posjetitelja.

No na zabavi nisu bili svi zagrebački vatrogasci jer je netko morao i paziti na grad pa je zato dežurna ekipa na jednu večer promijenila svoje sjedište te je bila dislocirana kod Tehničkog muzeja. A oni koji nisu dežurali, zabavljali su se do dugo u noć. Vatrogasci, Francuzi, Zagrepčani, od djece do umirovljenika, za svakog se našlo ponešto. Tako je, primjerice, trogodišnji Viktor bio oduševljen vatrogasnim vozilom, a umirovljenice Mirjana i Gordana došle su se malo rashladiti i uživati u palačinkama. Mnogi su pak pijuckajući vino plesali uz raznovrstan glazbeni repertoar, na kojemu su se našli i hitovi Grše.