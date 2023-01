Zagrebački holding: Štrajk smatramo nezakonitim, pozivamo radnike da se vrate na posao

Radnici Čistoće nastavljaju štrajk. Tijekom jutra su predali nove zahtjeve Upravi i sindikatima, a koji se tiču ispunjavanja prava iz kolektivnih ugovora i povećanja plaća. Ranije je već rečeno kako će nastaviti štrajkati sve dok ne dobiju i u pismenom obliku odluku o suspenziji izvanrednih otkaza trojici radnika zbog toga što su različite frakcije otpada odlagali u isti kontejner. Vezano uz cijelu situaciju, Zagrebački holding održao je konferenciju za medije.

Kako je navedeno na konferenciji, na zahtjev radnika, koji jučer nisu izvršili odvoz otpada, izvanredni otkazi radnika stavljeni su izvan snage te se preispituju. Radnici koji prosvjeduju do sada se nisu vratili na posao, a jutros je s njima razgovarala gotovo cijela uprava. Oni su, naime, dali nove zahtjeve.

"Štrajk koji se trenutno odvija, u uvjetima dok se poštiva kolektivni ugovor, smatramo nezakonitim. Pozivamo radnike da se vrate na posao, a sindikate natrag za pregovarački stol", navodi se.

Odvoz otpada, kako ističu iz Holdinga, jedna je od temeljnih djelatnosti koja se provodi kako bi se očuvala javna higijena i zdravlje. Što se tiče situacije kada se radnici Čistoće ne bi vratili na posao, rečeno je: "Alternativni modeli postoje, ali ne želimo do njih dođe".

"Smatramo ovaj čin radnika nezakonitim, ovaj štrajk, vjerujemo da neće dugo potrajati. Ako radnici neće odvoziti, onda nema potrebe da budu tamo. Nadam se da do toga neće doći, a mi radimo na alternativnim modelima", tvrde iz Holdinga. Jedna od alternativa je da odvoz otpada preuzme netko drugi, no iz Holdinga navode kako je to zadnje što žele da se dogodi.

Vezano uz izvanredne otkaze, na konferenciji se navodi kako su "sankcije moguće bile prevelike s obzirom što se na terenu događa". Ipak, ističe se kako njihovo postupanje nije bilo ispravno.

"Mislim da je ispravno da se ustanove dodatne činjenice", dodaje se.

Voditelj podružnice zagrebačke Čistoće Davor Vić kaže da djelatnici, nakon promjena koje se događaju u Zagrebu, imaju velike izazove.

"Korisnici su počeli odvajati otpad, no dio ne postupa onako kako bi trebali. Ovako kada imamo spremnik kojemu može pristupiti bilo tko, može doći do ovakvih stvari. Imamo razumijevanja za radnike", kazao je pa dodao kako su saznali i da se radnike redovito snimalo mobitelom.

"Imamo određena ograničenja, moramo biti odgovorni i raspolagati novcem, a da to ne ugrozi cijenu usluga", navodi se iz Holdinga te poziva radnike da nastave raditi.

"Ne možemo silom osigurati da rade, ali ne vjerujemo da će doći do tog scenarija", dodaje se.

Ponovno govoreći o alternativnim modelima, Holding ističe kako je teško reći kada bi bilo potrebno pokrenuti dodatne mjere. "Nekoliko dana mislim da može sve još trpjeti, no bit ćemo dužni pokrenuti propisane mjere", ističe se. Što se tiče plaćanja usluge i računa, navodi se kako oni kojima se na duži rok ne ispuni usluga, odnosno ako do toga dođe, imaju mogućnost prigovora.

Podsjetimo, Večernji list u petak je prvi objavio vijest da su otpuštena dvojica djelatnika i vozač kamiona koji su prije desetak dana u Središću snimljeni kako u isti kamion ukrcavaju različite vrste odvojenog otpada. Otkazi su među radnicima izazvali val nezadovoljstva koji je rezultirao štrajkom.

