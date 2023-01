Voditelj Čistoće: Ovo se otelo kontroli. Imamo mogućnost sankcionirati radnike

Voditelj podružnice zagrebačke Čistoće Davor Vić gostovao je na Radio Sljemenu. Radnici Čistoće nastavljaju štrajk. Tijekom jutra su radnici predali nove zahtjeve Upravi i sindikatima, a koji se tiču ispunjavanja prava iz kolektivnih ugovora i povećanje plaća. Ranije je već rečeno kako će nastaviti štrajkati sve dok ne dobiju i u pismenom obliku odluku o suspenziji izvanrednih otkaza trojici radnika zbog toga što su različite frakcije otpada odlagali u isti kontejner.

"Po našim informacijama kako su nam predstavnici radnika prenijeli, oni ne namjeravaju početi s poslom dok se ne ispune novi uvjeti", kazao je Vić. "Ujutro su došli novi uvjeti. Uprava ih je uzela za razmatranje, smatramo da ovo nije primjeren način da se ljudi bore za svoja prava i smatramo da se ovo otelo kontroli", kazao je Vić.

Radnici su dobili obustavu suspenzije, dodao je.

"Radilo se o grubom kršenju obveza iz radnog odnosa. Napravili su nešto što nisu smjeli, i oni su to priznali u svojim očitovanjima. Mi moramo odvojeno skupljati otpad, to podrazumijeva i sustav, i posude i raspored", rekao je. I kada cijela Hrvatska vidi da isto ide u kontejnere, kazna je bila takva, kazao je. Dodao je da je riječ o 2000 radnika koji su u štrajku.

"Napravili su određenu financijsku štetu, ali naši djelatnici nailaze na scenarije koji nisu u protokolu", dodao je.

"Ovdje se radi o nelegalnom štrajku i imamo mogućnost sankcionirati radnike, Mi smo u situaciji da smo ucijenjeni. Ovakvo postupanje nije opravdano. Razumijemo, dijelom smo ispunili njihove zahtjeve", kazao je. "Nije ovo način da se bore za svoja prava i treba se vratiti za pregovarački stol", dodao je.

Mi ne možemo plaćati radnike koji ne izlaze na teren, dodao je Vić.

"Ništa nije traženo što je nerealno. Moramo istaknuti da radimo na sistematizaciji. Ne možemo čekati da ovo traje dovijeka. Vrijeme nam prolazi i ljudi su izuzetno nezadovoljni, i ovo je kulminiralo ovako", kazala je predsjednica sindikata Čistoće Mirjana Kaltak.

Što s 11 zahtjeva radnika?

"Uprava Holdinga razmatra zahtjeve i da će se sve riješiti i da nećemo morati ići na neke drastične mjere. Ovo je jedna faza prilagodbe, znamo da građani ostavljaju svašta i znamo da su pod pritiskom naši radnici i da su radnici snimani mobitelima. Dugo vremena imamo problema po pitanju kapaciteta ljudima. Ukinuli smo mjeru agencijskog zapošljavanja. Postali su stalni radnici i nemamo ugovora na određeno. Ne možemo utjecati na tržište rada. Što se tiče da im nisu povećana materijalna prava, jer su pregovori trajali predugo, Uprava je 28. prosinca donijela odluke. Nominalno se plaća povećala", kazao je Vić.

Osnovica se nije dirala, ovo je bila jedna privremena mjera, dodao je.

Do kada će štrajk trajati?

"To do kada će to trajati ja vam to ne mogu odgovoriti. Ponavljam mislim da ovo nije način da se bore za svoja prava. Trebamo se vratiti za stol", dodao je. "Apeliram na kolege da se vrate na posao. Razmatramo alternativne situacije, ne bih sada o tome govorio", dodao je.