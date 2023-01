Ipak se nastavlja štrajk ZG Čistoće: Uprava prihvatila zahtjeve, ali zapelo na koeficijentima...

Uprava Holdinga prihvatila je gotovo sve uvjete koje su im jutros uputili radnici Čistoće koji štrajkaju od jučer ujutro. Pregovori s Upravom trebali su biti okončani do 13.30 kada s radom starta druga smjena. Međutim, sat vremena kasnije završio je sastanak radnika s upravom koja je odbila povećati koeficijente tako da se štrajk radnika Čistoće nastavlja dalje.

Video: Centar Zagreba pun smeća

– Radnici traže pismenu potvrdu da će im podići koeficijente, na 1,80 za radnike i 2,40 za vozače. Čim na to pristanu, kreću u odvoz. Svima je u interesu da se to dogodi što prije, osobito radnicima koji znaju što ih čeka na cesti danas nakon više od 24 sata bez odvoza – rekla je Kaltak.

Podsjetimo, radnici Čistoće u štrajk su krenuli zbog nepravednih otkaza trojici radnika, a situacija je jučer u popodnevnim satima kulminirala.

U međuvremenu pojavile su se i zasad nepotvrđene informacije kako su se štrajku namjeravali pridružiti radnici Zagrebačkih cesta i Zrinjevca te Zagrebačkog električnog tramvaja, što je stvorilo dodatni pritisak na upravu da brzo donese odluku o prihvaćanju uvjeta.

Kako je danas izvijestio Zagrebački holding na konferenciji, na zahtjev radnika, koji jučer nisu izvršili odvoz otpada, izvanredni otkazi radnika stavljeni su izvan snage te se preispituju. Radnici koji prosvjeduju do sada se nisu vratili na posao, a jutros je s njima razgovarala gotovo cijela uprava. Oni su, naime, iznijeli nove zahtjeve.

"Štrajk koji se trenutačno odvija u uvjetima dok se poštuje kolektivni ugovor smatramo nezakonitim. Pozivamo radnike da se vrate na posao, a sindikate natrag za pregovarački stol", navodi se. Odvoz otpada, kako ističu iz Holdinga, jedna je od temeljnih djelatnosti koja se provodi kako bi se očuvala javna higijena i zdravlje. Što se tiče situacije kada se radnici Čistoće ne bi vratili na posao, rečeno je: "Alternativni modeli postoje, ali ne želimo do njih dođe."

"Smatramo ovaj čin radnika nezakonitim, vjerujemo da neće ovaj štrajk dugo trajati. Ako radnici neće odvoziti, onda nema potrebe da budu tamo. Nadam se da do toga neće doći, a mi radimo na alternativnim modelima", tvrde iz Holdinga. Jedna od alternativa jest da odvoz otpada preuzme netko drugi, no iz Holdinga navode kako je to zadnje što žele da se dogodi.

Vezano uz izvanredne otkaze, na konferenciji se navodi kako su "sankcije moguće bile prevelike s obzirom na to što se na terenu događa". Ipak, ističe se kako njihovo postupanje nije bilo ispravno. "Mislim da je ispravno da se ustanove dodatne činjenice", dodaje se.

Od Trga bana Josipa Jelačića, Ilicom, Frankopanskom, Varšavskom, preko Cvjetnog trga i Bogovićeve te po cijelom Donjem gradu posljedice štrajka radnika Čistoće itekako su vidljive. Malobrojni prolaznici i stanari zbog takvih prizora okreću pogled ili, odmahujući glavom, nezadovoljno komentiraju sebi u bradu.

Večernji list u petak je prvi objavio vijest da su otpuštena dvojica djelatnika i vozač kamiona koji su prije desetak dana u Središću snimljeni kako u isti kamion ukrcavaju različite vrste odvojenog otpada. Otkazi su među radnicima izazvali val nezadovoljstva koji je rezultirao štrajkom.