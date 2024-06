Zwetelini Ortega u Beču uručen “Mini-Metron” za 2023. godinu

U četvrtak navečer u Hrvatskom centru (HC) u Beču , gradišćanski su Hrvati uručili godišnju Kulturnu nagradu HC-a “Mini-Metron” za 2023. godinu znanstvenici Zwetlini Ortegi, jezikoslovkinji i stručnjakinji za višejezičnost. u nazočnosti brojnih Hrvata i Ortegine obitelji i prijatelja. Dobitnicu nagrade i nazočne goste i uzvanike uvodno je srdačno pozdravila Vera Buranić iz Hrvatskog akademskog kluba i Hrvatskog centra gradišćanskih Hrvata, koja je simpatično i duhovito vodila kroz program.

Kako je naglasila Buranić, Ortegi je sedmeročlani žiri dodijelio nagradu za zasluge u radu s djecom i mladima, ali i s roditeljima. Uz napomenu kako Ortega u sklopu Instituta LinquaMulti u Beču daje savjete, educira i koordinira brojne projekte za poticanje višejezičnosti u području obrazovanja, odgoja i poduzetništva, uključujući i projekte EU. Laudacio je držao Mag. Peter Fritz, PhD iz Instituta za germanistiku Sveučilišta u Beču. Izrekao je pregršt pohvala dobitnici Mini-Metrona i njegovoj dugogodišnjoj suradnici u raznim projektima, za njenu “ beskompromisnu borbu za višejezičnost” u austrijskom prostoru.

“Austrija ima dugu povijest u višejezičnosti. U Beču se govori i čuje 300-njak stranih jezika, negdje 50 manje nego u Londonu”, istakao je Fritz. “A Zwetelina je jedna od onih koja uvjerava roditelje i sve one koji ne misle tako, da je različitost jezika normalna stvar i velika prednost i bogatstvo za djecu i mlade. I u tome je uspješna”, napomenuo je laudator, čestitajući dobitnici na Nagradi.

Nagradu su Ortegi uručile predsjednica Hrvatskog centra Terezija Stojšić i glavna tajnica Gabriela Novak Karall.

Foto: Snježana Herek

“Zwetelina je jedna od glavnih osoba u zajedničkom projektu “Odrasti višejezično” s nama, s Hrvatskim centrom, uz suradnju s Hrvatskim kulturnim društvom, o izazovima višejezičnosti na svim područjima odgoja i obrazovanja. U sklopu tog projekta, prošle je godine objavljen i priručnik za roditelje na njemačkom jeziku “Odrastati uz višejezičnost - priručnik za roditelje i pedagoge”, rekla je Novak Karall. Naglasila je kako je nagrada “stvarno došla u prave ruke” i da osim Beča Zwetelina svoju stručnu pomoć u višejezičnosti sada pruža i u Gradišću.

Predsjednica HC-a Stojšić je u velike Ortegine zasluge ubrojila i to što od jeseni 2016. godine prati i vodi djecu u dvojezičnom Dječjem vrtiću “Viverica” u Hrvatskom centru. Uz to, kako je naglasila, organizira i jezične radionice s djecom, seminare i radionice za odgojitelje, te roditelje. “Zato ovaj Metron nije mini, nego maksi”, ustvrdila je Stojšić. “Duboko sam dirnuta ovom nagradom Hrvatskog centra i gradišćanskih Hrvata. Hvala svima, posebno Gabrieli s kojom sam od prvog trenutka našla zajednički jezik kada se radi o značaju višejezičnosti za djecu i mlade. I sama znam što to znači, jer sam odrastala trojezično, govoreći bugarski, španjolski i njemački. A tako odgajam svoju kćer i sina”, rekla je dobitnica Nagrade “Mini-Metron”, zahvalivši roditeljima što su joj to sve omogućili.

Zwetelina Ortega rođena je u Bugarskoj, a s osam godina došla je u Austriju. Na Bečkom sveučilištu studirala je romanistiku i komparativnu književnost. Obrazovana je kao lingvistica i književna znanstvenica, a djeluje kao autorica i stručnjakinja za višejezičnost. Uz osnivanje Instituta Lingua Multi otišla je 2018. godine još korak dalje i osnovala LIMU - Academy, Institut za rani razvoj njemačkog jezika za djecu od druge do desete godine. I ima pune ruke posla.

Foto: Snježana Herek

Glazbeni okvir svečanom uručenju “Mini-Metrona” dali su sjajni glazbenici: Austrijsko-hrvatski Duo “Bosa noga”, poznata bugarska mezzosopranistica Yonka Dragomanska Tsvetkova i temperamentna Kolumbijanka u Austriji Laura Aya, koje je sve publika nagradila burnim pljeskom i povicima “bravo”. Buran aplauz dobila je i EU projekt menadžerica, Hrvatica Tina Čakara, koja je fenomenalnim vlastitim tekstom o značaju i problemima višejezičnosti, koji imaju razarajuće posljedice za pojedince i društvo, zadivila bečku publiku.

Foto: Snježana Herek

“Svi jezici su vrijedni i vrijedno ih je govoriti Djecu trebamo motivirati, a ne prisiljavati da primjene neki jezik”, poručila je Čakara. Istaknula je kako ne treba samo forsirati njemački jezik u austrijskim školama, nego i upotrebu njihovog materinskog ili nekog drugog jezika. Bez obzira, kako je rekla, da li se radi o hrvatskom, turskom, srpskom ili nekom drugom jeziku. “Jer jedan jezik uvijek jača drugi”, napomenula je Čakara, koja je znanstvenica za prevođenje. Sve u svemu, bila je to sjajno organizirana slavljenička svečanost, ne samo na visokoj kulturnoj nego i na visokoj znanstvenoj razini. Posebno bliskoj svima onima dvojezičnim i višejezičnim u austrijskoj sredini. A među njima i gradišćanskim i svim ostalim Hrvatima.