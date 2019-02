Žulj: Načelnik me reketari! Roščić: Frustriran je jer tražimo da plati dug

Kruno Žulj, vlasnik tvrtke Čarolija d.o.o., teško je optužio Joška Roščića, načelnika Općine Baška Voda, za korupciju, traženje mita i zloupotrebu položaja i ovlasti. Tvrdi kako Baškom Vodom vlada organizirani kriminal na koji nadležne institucije ne reagiraju. Tvrdi da ga Općina onemogućava u gradnji hotela s četiri zvjezdice i tristotinjak soba tako što su u prostornom planu umjesto puta ucrtali šetnicu pa se investicija od oko 200 milijuna kuna ne može realizirati. Razlog je, po njegovim riječima, to što načelniku nije htio ustupiti pola tržnog centra koji je namjeravao graditi u centru mjesta.

– Susreo sam se s najgorim oblikom korupcije kakav nisam mogao ni zamisliti. Načelnik općine uvjetovao je da mu prepustim pola tog centra, odnosno da mu poklonim polovicu nekretnine u vrijednosti od 15-ak milijuna kuna! Naravno, odbio sam na takav način doći do potrebne dokumentacije i tada je počela neviđena represija. Minirajući moje projekte, načelnik Joško Roščić stavio je Prostorni plan Baške Vode izvan snage u razdoblju od 2003. do 2008.godine i nitko nije mogao ništa graditi u tom periodu! Nakon 16 godina mukotrpnog rata s Općinom Baška Voda dobio sam pravomoćne građevinske dozvole i uskoro započinje gradnja – tvrdi Kruno Žulj. Navodi da je podnio niz kaznenih prijava DORH-u, ali nije bilo reakcije.

– Optužbe Krune Žulja odbacile su sve inspekcije, Državno odvjetništvo, a upravo je izgubio građansku parnicu. Sporna šetnica oduvijek je postojala, to je potvrdilo Ministarstvo graditeljstva za vrijeme ministrice Anke Mrak-Taritaš. On može svoj hotel spojiti prometnicom sa sjeverne strane – kaže prozvani Joško Roščić koji tvrdi da Općina Baška Voda ima problema s poduzetnikom Žuljem koji je bespravni graditelj.

On kaže da nije on tražio polovicu tržnog centra za sebe, već je Općina tražila da se upiše u vlasništvo jer ulaže zemljište i odriče se komunalnog doprinosa. – Općina s Krunom Žuljem ima velike probleme. On je gradio stanove mimo i bez građevinske dozvole, gdje su bile dozvoljene četiri etaže, on je podizao šest. Ti objekti ni danas nemaju građevinske dozvolu i stanari se ne mogu upisati kao vlasnici. Dužan je i državi i općini, pokrenuli smo postupak naplate i vjerojatno ga to frustrira – poručio je Roščić.

