Zoran Zaev: Odgađanje pregovora povijesna je greška EU

U ekskluzivnom razgovoru za Večernji list predsjednik vlade Sjeverne Makedonije, Zoran Zaev, kazao je kako je odgađanje najavljenog početka pregovora o pristupanju EU povijesna pogreška EU-a kojiom je izigrano povjerenje građana, ali i šire u regiju, u princip i dosljednost europske riječi. Između ostalog izrazio je zabrinutost od mogućeg povrataka na vlast VMRO-DPMNE koji bi mogao vratiti radikalizam i nacionalizam u zemlju.

Jeste li očekivali da će francuski predsjednik Emmanuel Macron spriječiti otvaranje pristupnih pregovora Sjevernoj Makedoniji za ulazak u EU?

Naša su očekivanja bila postavljena u skladu s najpozitivnijim izvješćem Europske komisije, s jasnom bezuvjetnom preporukom EK-a za početak pregovora o pristupanju EU-u. Mi smo radili kod kuće, konsenzusom smo prihvatili sve potrebne reforme, što je također navedeno u Izvješću Europske komisije. Također smo radili na dobrosusjedskim odnosima, sporazumima s Republikom Grčkom i Republikom Bugarskom, postignutim dijalogom i funkcionalnom diplomacijom. Sve su to europske vrijednosti koje smo pretočili u djelo. Ono što je Europa tražila od nas, mi smo ispoštovali i učinili. Odgađanje najavljenog početka pregovora o pristupanju EU ovog listopada povijesna je pogreška EU-a i to je ne samo naš stav, već i vodstva Europske komisije, Europskog parlamenta i 27 država članica EU-a.

Zašto je, prema vašem mišljenju, Macron to učinio? Da li je možda tu bilo uplitanje Rusije preko Srbije da to spriječi s obzirom da se Rusija od početka protivila ulazak Sjeverne Makedonije u NATO i EU?

Vjerujemo u stav predsjednika Macrona da se zalaže za unutarnje reforme u Europskoj uniji, uključujući usvajanje nove metodologije pregovaračkog procesa zemalja kandidata. Istovremeno, vjerujemo da s europskim vrijednostima koje dajemo i iza kojih stojimo možemo pridonijeti procesu. Ali za to moramo otvoriti pregovore s EU. Pokazali smo da znamo kako prakticirati europske politike koje daju rezultate. To je korisno ne samo Republici Sjevernoj Makedoniji, već i Europskoj uniji kojoj je potrebna stabilnost i sigurnost, a to je moguće samo s integriranim zapadnim Balkanom u EU-u i NATO-u.

Očekujete li da će francuski predsjednik Emmanuel Macron promijeniti svoje mišljenje i koliko je istinita špekulacija da bi on uskoro mogao posjetiti Sjevernu Makedoniju?

Osobno bih želio vidjeti predsjednika Macrona jer sam uvjeren da bi to bio produktivan sastanak koji bi išao u prilog otvaranju pregovora za članstvo u EU. Čim će biti novih detalja o njegovoj mogućoj posjeti Skoplju, kao što je najavljeno od vas medija, mi ćemo ih podijeliti s javnošću.

Što za Sjevernu Makedoniju znači odgađanje tih pristupnih pregovora i kako će to utjecati na političku scenu u vašoj zemlji? Strahujete li od političke destabilizacije?

Politička situacija u državi je stabilna. Mi smo, kao Vlada, postavili državu na pravi put. Očekujemo punopravno članstvo u NATO-u u skoroj budućnosti, što je jedan od dva strateška cilja naše zemlje, a vi znate što znači NATO. NATO prije svega znači stabilnost i sigurnost. U međuvremenu gospodarstvo bilježi rast po svim osnovama, plaće su porasle, drastično su porasla davanja socijalne pomoći,biti će uskoro i porat mirovina, otvorili smo 54.000 novih radnih mjesta, u 2018. godini imali smo rekordnih 624 milijuna eura stranih ulaganja u zemlji, uspješno razvijamo koncept društva za sve ... Potrebno je nastaviti ovim putem naprijed. Odluka o pomicanju datumu za početak pregovora o pristupanju EU sigurno je izazvala ogorčenje i neugodan osjećaj za građane, a i za mene svakako, i sada u tom razvoju države, potaknut prvenstveno otvorenom euroatlantskom perspektivom, imat ćemo prijevremene parlamentarne izbore. Vjerujem u mudrost mog naroda koji je pokazao da u teškim vremenima zna kako donijeti ispravne odluke i očekujem da će donijeti odluku da nastavimo dalje euroatlantskim putem koji je dobar za sve nas i za našu zemlju. Druga je opcija radikalizam, nacionalizam, banditska vladavina, zatvori, ucjenjivanje, izolacija, obilježja jednog desetljeća režima koji je iza nas, ali ne i njegovi ostaci koji su u vrhu glavne oporbene stranke VMRO-DPMNE. Stoga je dobro da svi budu svjesni, kako unutar, tako i izvan zemlje, da je alternativa europskoj integraciji Republike Sjeverna Makedonija, europska integracija i ništa drugo i ništa drugačije.

Foto: Tomislav Miletic/PIXSELL

Rekli ste da je vaša vlada učinila sve što su EU i NATO zatražili, što je uključivalo i promjenu imena države, za što ste jedva dobili većinu u parlamentu te da se osjećate prevarenim. Tko vas je zapravo izigrao?

Ja sam iskrena i dostojanstvena osoba, a potom i premijer koji radi isključivo za potrebe i interese svog naroda i svoje države. Vidite, ne pravim populističke poteze, ne kalkuliram osobnom podrškom sebi i stranci iz koje dolazim, već glasno tražim zasluženu podršku EU za svoju domovinu. To što je Makedonija u svom ustavnom imenu dobila pridjev Sjever, otvorilo je neviđene perspektive državi. Republika Sjeverna Makedonija danas je na svjetskoj mapi država i naroda, sa utvrđenim i priznatim teritorijalnim granicama, u cijelom svijetu, s priznatim većinskim makedonskim narodom, koji je prepoznao cijeli svijet, koji govori makedonskim jezikom, priznat u cijelom svijetu. Kroz sporazume s Grčkom i Bugarskom zaključili smo bilateralne probleme sa svim našim susjedima, koji su nam sada prijatelji i među prvim lobistima i pristašama članstva u EU i NATO-u. Trgovina sa svim susjedima povećana je, a gospodarstvo pokazuje uzlazne trendove. To su trajne dobrobiti za državu i za građane. Datum EU je odgođen, ali koristi za građane i zemlju postoje i povećat će se. Sve smo to radili uz potporu svih država članica NATO-a i EU, uključujući Republiku Francusku. Ono što u ovom trenutku može biti izigrano je povjerenje građana naše zemlje, ali i šire u regiju, u princip i dosljednost europske riječi. To može imati neželjene posljedice za sve. Zato su države članice EU, Europska komisija, Europski parlament jednako glasne u zahtjevu da Europska Unija održi riječ i po načelu zasluga omogući početak pregovora naše zemlje s EU-om, a i da ostavi vrata EU otvorena za cijeli Zapadni Balkan.

Premijer Grčke, Alexis Tsipras i vi proglašeni ste herojima i na marginama Sigurnosne konferencije u Minhenu, dobili ste priznanje za doprinos rješavanju dugogodišnjeg grčko-makedonskog spora oko imena gdje vam je uručena nagrada "Ewald von Kleist, a danas vas pojedini članovi EU-a blokiraju! Smatrate li to licemjernim?

Zahvalan sam u svoje ime i u ime svog naroda na priznanjima koja stižu sa svih strana na hrabrom, mudrom dijalogu i politikama rješenja koja sam osobno postigao, ali i Vlada. Pokazali smo da su dijalog i diplomacija živi i prakticirani na djelu. To je europsko ponašanje, na djelu, što su priznale i priznale Europa, SAD, cijeli demokratski svijet. U takvim okolnostima, svaka osoba i političar može biti ponosan na postignuto. Riječ je o trajnim vrijednostima kojima će se možda vratiti neke druge nacije i generacije, iskreno opredijeljeni za pronalaženje rješenja za probleme, a ne za stvaranje novih problema, što je poznata kao praksa u populističkim načinima upravljanja.

Umjesto punopravnog članstva u EU, dobili ste ponudu za strateško partnerstvo koje ste odbili. Zašto ste odbili?

Razvijamo i razvijat ćemo strateška partnerstva. Ali ono što je uspjelo donijeti uspješne reforme i rješenja osjetljivih bilateralnih pitanja dijalogom i kompromisom su visoki europski ciljevi. To su istinsko poštovanje ljudskih prava i sloboda, istinska funkcionalna pravda i vladavina zakona kojima smo posvećeni, međusobno razumijevanje i poštivanje kod kuće i u svijetu. Naša država je lider u regiji po primjeni ovih europskih vrijednosti. Spremni smo podijeliti te vrijednosti sa zemljama regije. Kao dio Berlinskog procesa, intenzivirali smo i gospodarsku suradnju, a kao zemlja pokazali smo da možemo biti partneri u regiji i partneri s EU-om. Ali stajanje rame uz rame s europskim zemljama, u velikoj obitelji naroda i država u EU-u, gdje i mi pripadamo i geografski i kulturno, je ono što uistinu nosi naprijed. Tako mi dobivamo od Europe i Europa dobiva od nas, to je obostrana potreba za istinskim mirom i razvojem. Stoga europska perspektiva nema alternative.

Za EU ste dobili odbijenicu ali glavni tajnik NATO-a Jens Stoltenberg kazao je da proces ulaska vaše zemlje u savez ide prema planu. Kada očekuje punopravno članstvo u NATO?

Očekujem da ćemo u skoroj budućnosti postati 30. punopravna članica NATO-a. Situacija se svakodnevno mijenja, i dok vodimo ovaj razgovor, očekujemo da još tri države ratificiratiju Protokol o pristupanju Republike Sjeverne Makedonije u Alijansu SAD su to već učinile, s Islanda su stigle najnovije takve vijesti. Ovo su tehničke parlamentarne procedure u zemljama koje trebaju ratificirati NATO pristupni protokol. NATO znači sigurnost, nova ulaganja, veće plaće, nova radna mjesta. Već osjećamo prve dobrobiti za građane. Kao Vlada posvećena podizanju životnog standarda, motivira mlade da se obrazuju, žive i rade u svojoj domovini, na dobrom smo putu.

Ostali ste dosljedni i, kako ste i obećali makedonskom narodu, ako ne uspijete dobiti zeleno svjetlo za ulazak u EU da ćete raspisati izvanredne parlamentarne izbore, sada ste najavili prijevremene izbore, koji će se održati 12. travnja. Bojite li se gubitka na tim izborima kako se to dogodilo vašem kolegi Alexisu Tsiprasu, koji je izgubio izbore zbog potpisivanja sporazuma s vama?

Očekujem da svi budu na razini odgovornosti prema svojoj djeci, prema sebi, prema svojoj zemlji i da izaberu napredak. Pozivam na to, vjerujem u to i borit ću se za to. Vratio sam mandat svom narodu nakon odgađanja pregovaračkog datuma, jer mislim da to čine pošteni političari. Ne sumnjam da smo na pravom putu. Ne sumnjam da građani osjećaju razlike u načinu života za vrijeme ove Vlade, u odnosu na desetljetni režim. No, bio je red da vratim mandat građanima i tražim novi čist mandat za nastavak. Europski san neće se srušiti. Za koji mjesec postat ćemo članica NATO-a, vjerujem da ćemo imati i novi iskorak u europskim integracijama. U međuvremenu radimo na oživljavanju Europe kod kuće. To je put prema naprijed. Moj narod su moja motivacija i snaga i zajedno ćemo nastaviti postizati nove uspjehe, to je moje očekivanje.

Ako na izborima pobijedi VMRO-DPMNE vjeruje li da će ta nacionalistička stranka raspisati referendum i poništiti dogovor o promjeni imena Sjeverne Makedonije?

Nepromišljene izjave, nervoza koju iskazuju na jos nezapoćete predizborne kampanje, s istim metodama ponašanja kao i prijašnje vodstvo VMRO-DPMNE, daju mi za pravo da dovodim u pitanje namjere i ove stranke. Zato apeliram na oprez od svih strana, za širenje moguće posljedice od povratka radikalizma i nacionalizma u našu zemlju.

Postoji li strah od moguće ponovne destabilizacije Makedonije nakon što je na Kosovu pobijedio Albin Kurti, koji ima velike šanse postati novi premijer, s obzirom da je on jedan zagovornika stvaranja velike Albanije i uvijek je naglašavao kako svi Albanci moraju živjeti u jednoj državi?

Trebamo samo nastaviti na dobrom putu koji je zacrtala država, s progresivnim vodstvom koje je čvrsto na euroatlantskom putu i sve će biti u redu. Nitko nema koristi od eksperimenata i neizvjesnosti. Izgradili smo odlične odnose sa svih pet naših susjeda u ove dvije i pol godine, a tako ćemo raditi i u budućnosti.

Premijer Andrija Plenković kazao je kako je velika šteta što Sjeverna Makedonija nije dobila zeleno svjetlo za pristupne pregovore u EU! Kako ocjenjujete suradnju s Hrvatskom i koliko vam je ona pomogla oko pristupanja NATO-u?

Republika Hrvatska tradicionalno je bila veliki prijatelj i podupiratelj naše zemlje i njenih demokratskih procesa. Ja osobno kao i građani zahvalni smo i premijeru Andriji Plenkoviću, i Vladi i građanima Hrvatske na podršci i principjelnoj pomoći uvijek, a posebno u ključnim trenucima u razvoju demokratskih procesa u zemlji. Hrvatska će od 1. siječnja preuzeti predsjedavanje Vijećem Europske unije, tako da, dobro je da u ovakvim ključnim trenucima naša država ima iskrenog prijatelja na vrhu Europske unije, s jasnim opredjeljenjem za politike proširenja EU.