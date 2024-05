Želi uštedjeti za kuću pa radi dva posla na puno radno vrijeme i spava samo tri sata: 'Drijemam tijekom pauze'

Mitzi Lacerna (28) si je zadala jasan cilj. Lacerna, 28-godišnjakinja koja živi u blizini San Francisca, želi uštedjeti 100.000 dolara za predujam za kupnju kuće. Da bi to postigla, radi dva posla s punim radnim vremenom: jedan kao barista gdje zarađuje 27,94 dolara po satu i drugi kao pomoćnica u stambenoj zgradi gdje zarađuje 22 dolara po satu.

Lacerna je za Business Insider rekla da je počela raditi više poslova nakon što je emigrirala u SAD s Filipina 2018. Međutim, tek je 2021. počela raditi dva posla s punim radnim vremenom, odnosno raditi sve zajedno 80 sati tjedno. Lacerna je jedna od mnogih u SAD-u koji dobrovoljno rade više od jednog posla. Zavod za radnu statistiku izvijestio je da je oko 8,4 milijuna Amerikanaca, ili otprilike 5,2% američke radne snage, radilo više poslova u travnju — iako ta brojka također uključuje ljude koji imaju nekoliko honorarnih poslova.

Raditi dva posla nije lako, ali Lacerna je za Business Insider rekla da je na "više od pola puta" do cilja od 100.000 dolara i da je "već uštedjela 52.000 dolara". "Štedim sve od svog najbolje plaćenog posla, dok drugu plaću koristim za svoje troškove", kazala je.

Međutim, da bi to postigla, mora se puno odricati. Od 7 ujutro do 16:15 Lacerna je na nogama i radi kao barista u jednoj tehnološkoj tvrtki. Kasnije, od oko 22 sata do 6:50 ujutro, Lacerna počinje raditi kao "stručnjakinja za odnose sa stanarima" na recepciji stambene stambene zgrade.

Lacerna redovito objavljuje isječke iz svog života na TikToku. U ožujku je podijelila video s naglascima tipičnog dana kao odgovor korisniku koji ju je optužio da lažira svoj raspored. Ta je objava postala viralna, privukavši više od 25,8 milijuna pregleda. Neki korisnici TikToka komentirali su Lacernin raspored, navodeći da je moguće da joj nedostaje sna.

Dok se potrebe za snom razlikuju od osobe do osobe, stručnjaci preporučuju odraslima da spavaju između sedam i devet sati svake noći. Sve manje može rezultirati blagim do teškim zdravstvenim posljedicama. Lacerna kaže da ponekad spava samo dva ili tri sata onim danima kada radi oba posla.

Budući da utorkom i srijedom ne radi na recepciji, a subotom i nedjeljom ujutro ne ide raditi u kafić, tih dana može si priuštiti između šest i osam sati sna. Lacerna se također pokušava dodatno odmoriti kad god uhvati priliku. "Drijemam tijekom pauze od 15 minuta i pauze od 30 minuta na oba posla."

Lacerna zna da je njezin raspored teži nego većini ljudi. Ali to je nije odvratilo od njezina cilja, prema kojemu radi religiozno prateći novac koji ulazi i izlazi s njezinih računa i "pažljivo ga troši". "Ove godine 'agresivno' štedim. Nisam ništa potrošila na novu odjeću, nove cipele, nove torbe, pa čak ni na novu njegu kože." Rekla je također da se nada da će ove godine smanjiti troškove na aplikacijama za vožnju i dostavu hrane.

Lacerna je rekla da zna da njezin raspored "nije uvijek moguć za sve". Ali za one koji su inspirirani njezinom radnom etikom i strategijom štednje, njezin najbolji savjet je jednostavno "živjeti ispod" svojih mogućnosti. Lacerna ne planira zauvijek raditi na dva posla s punim radnim vremenom. Kada uštedi 100.000 dolara, planira dati otkaz na jednom od svojih trenutnih poslova i studirati medicinsko kodiranje.

