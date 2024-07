'Znanost je timski sport, želim napraviti tehnologiju koja će riješiti probleme'

Japan, Kina, Indija, Estonija, Velika Britanija, Švicarska, Austrija, Mađarska, Bosna i Hercegovina, Crna Gora, Hrvatska. Najsretniji srednjoškolci iz tih 11 zemalja, čija su motivacijska pisma zaokupila pažnju žirija, trenutačno borave u Učeničkom domu Novi Zagreb odakle svakodnevno odlaze u Geodetsku školu kako bi naučili nešto novo iz svijeta znanosti i tehnologije. Tamo se, naime, ove godine održava prestižna Ljetna škola znanosti (engl. Summer School of Science – S3).

Međunarodna je to radionica koja djeluje već 23 godine, a utemeljilo ju je Društvo za edukaciju izvan okvira iz Požege. Namijenjena je isključivo srednjoškolcima, nudi raznoliku paletu istraživačkih projekata i predavanja eminentnih znanstvenika, a učenici imaju priliku raditi u malim grupama na pravom znanstvenom projektu kroz koji ih vode mentori. A budući da je škola međunarodnog djelovanja, sve je na engleskom jeziku. Učionice drugog i trećeg kata Geodetske škole vode u različite znanstvene svjetove, a jedan od njih je i onaj koji se tiče umjetne inteligencije (AI). Srednjoškolci, tako, uče o tome kako bi ona uskoro mogla pronaći svoje mjesto u medicini pa pomoći u otkrivanju raka kod ljudi, i to iz različitih vrsta medicinskih slika kao što su MRI, CT ili rendgenske slike.

– Zanima me kako se sve AI može koristiti u svijetu jer je ona danas važnija no ikada prije. Ovo mi je druga godina u Ljetnoj školi, jako mi se sviđa, a najzanimljivije mi je upoznati ljude iz svih krajeva svijeta – poručuje Filip koji je došao s juga Hrvatske, iz Dubrovnika. Puno se radi, dodaje, no to mu je u redu jer, kako kaže, svaka minuta je jako dobro iskorištena. No, ne uči se samo o medicini. Već iza idućih vrata, u učionici pokraj, propituje se rješenje za klimatske promjene. Uči se što je potrebno za dobivanje geotermalne energije izgradnjom vlastite elektrane, ali i kako tlo ispod sebe pretvoriti u bateriju.

– Želim naučiti što više mogu o svijetu i načinu na koji on funkcionira. Cilj mi je napraviti neku tehnologiju koja bi možda mogla pomoći riješiti probleme koji su bitni, a zato sam se i prijavila. Sviđa mi se što nismo "zapeli" u svemu i što ćemo iz cijele Ljetne škole zapravo nešto i dobiti, a to je znanje – poručuje Monika iz Zagreba. U grupama na projektima tek je nekoliko srednjoškolaca, a ova 16-godišnja Zagrepčanka smatra da je to prednost jer se svakom učeniku može pristupiti individualno. – Osjećaš se kao da si prisutan u tome što radiš, ali i da se cijeni tvoje mišljenje. Znala sam i da će sve biti na engleskom jeziku, to mi je skroz O.K. Znanost je timski sport, a kada govorimo isti jezik, lakše nam je surađivati i stvoriti veze koje će nam nekada trebati u životu. Svi smo u istom polju znanosti, tko zna gdje ćemo za nekoliko godina završiti – dodaje.

A još jedan od projekta kojemu su se učenici mogli priključiti bavi se i zaštitom riba, i to od oomiceta, eukariota sličnih gljivama koji predstavljaju prijetnju slatkovodnom okolišu. Polaznici će, tako, izolirati bakterije iz uzoraka slatke vode, testirati različite komponente bakterijskih otopina... ali i brojne druge stvari. Tim novim znanjima posebno se veseli Angela koja je u Zagreb doputovala čak iz Kine.

– Ovoga kod nas nema, a znanje koje ću dobiti sigurno će mi koristiti u budućnosti. Odlučila sam se za projekt o zaštiti riba jer se radi o životinjama i biologiji, a to me zanima i ne volim izići iz svoje zone komfora – poručuje Angela kojoj je u planu školovanje nastaviti na jednom od najuglednijih sveučilišta na svijetu, na Oxfordu. A osim projekta kojemu se prvotno priključila, zanimaju je i ostale radionice koje se nude u Ljetnoj školi.

Jedna od njih bavi se i tajnama ovisnosti gdje će učenici istraživati kako ona utječe na život. Dizajnirat će, među ostalim, te provesti vlastiti eksperiment kako bi otkrili što izaziva najveću ovisnost. – Prošle godine vratio sam se kući s toliko novih poznanstava, što mi je pomoglo i razviti se, ne samo kao osoba već i u znanosti. Jedva čekam naučiti nešto novo, a teško je uopće i razumjeti zašto smo o nečemu ovisni – poručuje 16-godišnji Samu iz Mađarske. A u Ljetnoj školi učit će se i o satelitima te orbitalnoj mehanici, odnosno znanosti koja proučava kako gravitacija utječe na kretanje objekata u svemiru. Ukupno je, dakle, pet projekata koje pohađaju srednjoškolci s obzirom na njihove preferencije.

– Ali ne nužno nadarene u smislu odličnih ocjena jer smatramo da su mnogi nadareni zapostavljeni u obrazovnim sustavima. Na intervjuima smo gledali njihovu motivaciju za učenje te spremnosti na rad – kaže Leonardo Pierobon, predsjednik Društva za edukaciju van okvira, neprofitne udruge koja i organizira Ljetnu školu znanosti. Na kraju tog znanstvenog putovanja učenici imaju i mogućnosti napisati svoj mali članak koji će se i objaviti, a osim što će učiti, srednjoškolci će se i zabaviti. Organizatori su im pripremili razne aktivnosti poput pub kviza, posjeta Zvjezdarnici, izleta na Jarun, šetnje centrom Zagreba...

– Ponosni smo što ove godine možemo stipendirati sve učenike koji si ne mogu priuštiti gostovanje, a i Grad je ponudio znatnu financijsku pomoć. Dobro obrazovanje postaje sve manje dostupno. Mi to želimo omogućiti, ali i prepoznati nadarene učenike te svima dati priliku – zaključuje Pierobon. U Učeničkom domu Novi Zagreb održavaju se i predavanja otvorena za javnost, a u nedjelju, 4. kolovoza, Ljetna će škola otvoriti vrata svim zainteresiranima koji će, od 16.30 do 19.30 sati, moći pogledati na čemu polaznici rade i što uče.