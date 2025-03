Kina prva u svijetu transplantirala čovjeku modificiranu svinjsku jetru

Kineski liječnici prvi su put u svijetu transplantirali svinjsku jetru ljudskome primatelju, objavili su znanstvenici s vojnog medicinskog sveučilišta u Xi'anu u sjeverozapadnoj Kini. Korištena je jetra minijaturne svinje, koja je bila genetski modificirana da bi se smanjio rizik od odbacivanja organa. Nakon što je usađena u organizam osobe bez kognitivnih funkcija (moždano mrtvog pacijenta) jetra je uspješno proizvela žuč i održala stabilan protok krvi. Znanstvenici su potom pratili kolika je sposobnost jetre u obavljanju temeljne funkcije, protoku krvi te kakav je njezin imunosni i upalni odgovor u razdoblju od predstojećih deset dana.

Istraživači se nadaju da bi se organ mogao koristiti u budućnosti kao potencijalni način liječenja u pacijenata sa zatajenjem jetre koji čekaju organe ljudskih donora. "Jetra koju smo uzeli iz genetski modificirane svinje vrlo je dobro funkcionirala u ljudskome tijelu. To je veliko postignuće, Ova je operacija bila doista uspješna", rekao je profesor Lin Wang, autor studije čiji su rezultati objavljeni u časopisu Nature. "Pratili smo protok krvi u različitim žilama i arterijama. Sve je vrlo dobro funkcioniralo", rekao je Wang. Eksperiment je prekinut nakon deset dana jer su tako željeli članovi obitelji pacijenta.

Da bi se poboljšala kompatibilnost s ljudskom jetrom, a u svrhu presađivanja na čovjeka znanstvenici su modificirali šest gena. Nalazi upućuju na to da takva modificirana jetra funkcionirati u ljudskom organizmu, no za dugoročan ishod potrebno je provesti dodatna istraživanja, kaže se u studiji. Wang je izrazio želju da se u budućnosti provode dodatna istraživanja i na ljudima koji nisu proglađeni moždano mrtvima, no upozorio je na brojne komplikacije i "brojna striktna pravila" takvih operacija.

Rafael Matesanz, osnivač španjolske Nacionalne organizacije za transplantaciju je kazao da je "to prvi slučaj transplantacije genetski modificirane svinjske jetre u organizam moždano mrtvog čovjeka u svijetu." "Krajnji cilj eksperimenta nije bio realizirati standardnu, uobičajenu ​​transplantaciju jetre, već mu je svrha bila pokazati da ovakav operativni zahvat može iskoristiti svinjsku jetru kao svojevrstan 'premosni organ' u slučajevima akutnog zatajenja jetre, odnosno dok se čeka ljudski organ za konačnu transplantaciju", rekao je. Transplantacija jetre najučinkovitiji je način liječenja krajnjeg stadija bolesti jetre, ali potražnja za donorskim organima daleko premašuje ponudu. Svinje se smatraju najboljim alternativnim izvorom organa zbog kompatibilnosti s ljudskima u pogledu fiziološke funkcije i veličine.