Zlostavljana majka troje djece: Nisam očekivala takvo nešto i da će nam netko pomoći

Nakon teksta u Večernjem listu o samohranoj majci s troje djece Ivani Marušić javili su se iz uprave tvrtke Pevec sa željom da pomognu ovoj obitelji. Godinu dana plaćat će najam stana mladoj majci s troje djece. Podsjetimo, Ivana je s troje djece prije šest godina pobjegla od muža zlostavljača, neko je vrijeme bila smještena u sigurnoj kući, a potom u stanu koji joj je na korištenje jeftino ustupio jedan liječnik. On je sada umro i Ivana Marušić se mora iseliti, a nema za plaćanje skupe najamnine.

Šokirana sam

– Čim smo vidjeli tekst u Večernjaku, odlučili smo pomoći. Imamo 2000 zaposlenih i ljudi se često nađu u nezavidnoj situaciji, a mi pomažemo svojim radnicima, ali i drugima. Najčešće je potrebna brza pomoć i uglavnom su uključena djeca. Kad uočimo slučaj, povjerenstvo se sastane ili telefonski odluči, kao i u ovom slučaju, jer treba brzo djelovati. Odlučili smo platiti ovoj obitelji jednogodišnji najam stana – kazala nam je Gordana Frgačić, direktorica Sektora ljudskih resursa Peveca, ujedno čelnica Zaklade Pevec koja uskoro kreće s radom, a raspolagat će godišnje s pola milijuna kuna.

Ivana Marušić nije mogla vjerovati kad su je nazvali i priopćili joj tu ideju. – Šokirana sam. Nisam očekivala takvo nešto, tko bi danas tako stao iza nekog da pomogne? Jednostavno sam sjela i zanijemila, evo i sad ne znam što bih rekla – u nevjerici govori I. Marušić zahvalivši se Pevecu na inicijativi.

Pohvalna je gesta Peveca, no umjesto tvrtki, u sređenoj socijalnoj državi za obitelj Marušić pobrinula bi se država. Primjerice socijalno najamne stanove imaju sve europske zemlje, skandinavske najveći udio.

– Ne uspoređujemo se s jednom bogatom Švedskom, no ovakvi slučajevi ne bi se mogli dogoditi u Češkoj i Sloveniji. Da imamo Strategiju socijalnog stanovanja, mogli bismo novac povlačiti iz socijalnih fondova EU kao što to čini Češka. No mi nemamo strategiju, nama to nije prioritet kao da nemamo problem sa stanovanjem jer ignorira se da građani imaju ozbiljnih stambenih problema. Slovenci imaju državne socijalne stanove za ugrožene građane i neprofitne javno najamne stanove za mlade obitelji. U slovenskom Ustavu piše da je država dužna osigurati povoljne uvjete za stambeno zbrinjavanje građana. Postoji i Razvojna banka Vijeća Europe koja iz najvećeg dijela svog portfelja financira gradnju socijalnih stanova, ali nama ne trebaju socijalni stanovi pa nama ništa nije financirala – ironično govori profesor socijalne politike Gojko Bežovan.

U Francuskoj u kojoj su djeca mali bogovi zbog pronatalitetne politike koja se provodi već cijelo stoljeće, uz niz beneficija koje rastu nakon rođenja drugog djeteta, država ovisno o prihodima članova obiteljima s djecom plaća i troškove stanovanja sve dok djeca ne postanu punoljetna. To što Francuzi imaju više djece posljedica je i dobro razrađene populacijske politike koja osobito stimulira rađanje do troje djece.

Primjer Švedske

I u Švedskoj država pokriva troškove primjerenog stana za obitelj ovisno o prihodima. Švedska, kaže nam i Bežovan, ima precizirane propise o određenoj kvadraturi stana za svako dijete, pa se zna minimum kvadrata na koji obitelj s djecom ima pravo i ako nemaju novaca sami platiti primjeren stan država im ga subvencionira. U Zagrebu, kaže Bežovan, imamo 1100 javno najamnih stanova, no interes je puno veći od broja stanova, pa se sada na natječaj za 200 javno najamnih stanova javilo 800 obitelji. Beli Manastir također ima 20 socijalnih stanova.