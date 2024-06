Zlatko Šljivić Gale ponovno predsjednik Austrijsko-hrvatske zajednice za kulturu i šport u Beču

Austrijsko-hrvatska zajednica za kulturu i šport (AHZ) u Beču u subotu navečer je na svojoj izbornoj sjednici u prostorijama Hrvatskog sportskog i kulturnog društva Busovača izabrala novo predsjedništvo. Za predsjednika AHZ-a jednoglasno je ponovno izabran Zlatko Šljivić Gale, i to na dvogodišnji mandat, izvijestila je za medije predsjednica za kulturu Zajednice Jadranka Vincek.

Dopredsjednik je Nenad Bošnjak. Glavna tajnica je Amanda Turkalj. Predsjednica za kulturu AHZ-a je ponovno Jadranka Vincek, a njena zamjenica je Marinela Grdić. Rizničarka je Snježana Ljubičić, a njena zamjenica Anela Ćurić. U Nadzorni odbor AHZ-a izabrani su Ivica Turkalj (predsjednik) te Željko Šljivić i Albert Grdić. Sastav Časnog suda Zajednice čine Dragica Brekalo (predsjednica) te Ljubomir Damjanović i Drago Đeno.

Izbornoj sjednici je također nazočila, između ostalih, i poznata bivša austrijska plivačica i Olimpijka hrvatskih korijena, Mirna Jukić Berger, koja je aktualna predstavnica austrijskih Hrvata u Savjetu Vlade RH za Hrvate izvan Hrvatske. Kako nas je izvijestila Vincek, Mirna je bila u Izbornoj komisiji.

Vezano za ponovni izbor Zlatka Šljivića Galea za predsjednika AHZ-a, upitali smo ga što to njemu osobno znači. "Prije svega to mi je čast i zadovoljstvo", rekao je za Večernji list staro-novi čelnik Zajednice. "Do sada smo imali pozitivan razvojni put. Kako bismo i dalje tako nastavili, pojačali smo Zajednicu sa stručnim ljudima, da bismo mogli krenuti u nove projekte: organizaciju izložbi i predavanja, promocije knjiga i slično. Naravno, uz naš tradicionalno glavni projekt, a to je Hrvatski bal", istakao je Šljivić Gale. Uz opasku kako su u Upravu za sljedeće dvije godine izabrani novi ljudi. I da su "počeli puhati neki novi vjetrovi" i "vidi se svjetlo na kraju tunela".

VEZANI ČLANCI:

Vezano za plan daljnjih aktivnosti, Šljivić Gale je napomenuo kako AHZ namjerava ojačati suradnju ne samo s klubovima unutar Zajednice i s njima se zajedno promovirati nego i s ostalim hrvatskim udrugama u Beču i Austriji. "Nakon korone više ništa nije isto. Radimo na prikupljanju novih članova, posebice mladih, a to nije lako", ustvrdio je predsjednik AHZ-a, koji je zahvalan da ima snažnu potporu svoga tima i ostalih u Zajednici i izvan nje.

Ono što nam je već otkrila predsjednica za kulturu AHZ-a Jadranka Vincek je da će se sljedeći Hrvatski bal u Beču održati 22. veljače 2025. godine. I da, će u glazbenom djelu nastupiti Grupa Vigor i DJ Cointesa. Ono što smo saznali od predsjednika AHZ-a je da bi sljedeći partner Hrvatskog bala AHZ-a u Beču trebala biti Ličko-senjska županija. Također da se radi i na tome da se bečkim Hrvatima i njihovim austrijskim prijateljima predstavi i Hercegovačkobosanska županije 10. I što na kraju reći, nego čestitke ponovno izabranom predsjedniku Zlatku Šljiviću Galeu na novom mandatu i novoizabranoj Upravi AHZ-a.

GALERIJA Ni najiskusniji ovo nisu doživjeli u 40 godina: Velike poplave u Austriji, strahuje se od nove kiše