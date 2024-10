Životno osiguranje neće biti neoporezivo

Kad se poreznom reformom najavilo rasterećenje rada, razne opcije tu su vidjele prostor za svoje interese. Jedna od njih je inicijativa Hrvatskog ureda za osiguranje (HUO) i Hrvatske udruge poslodavaca (HUP) kojom traže da se premija osiguranja za slučaj smrti bez ulagačke i štedne komponente izjednači u poreznom tretmanu s dobrovoljnim mirovinskim te dodatnim i dopunskim zdravstvenim osiguranjem koje poslodavci uplaćuju u korist zaposlenika – da se tretira kao neoporezivi primitak minimalno do 500 eura po zaposleniku godišnje. Podsjećaju da se taj porez ne plaća na premije dobrovoljnog mirovinskog osiguranja koje poslodavac uplaćuje u korist radnika, uz njegov pristanak, do visine od 67 eura mjesečno (804 eura godišnje). Ne plaća se ni na premije dodatnog i dopunskog zdravstvenog osiguranja do uplata poslodavca od 500 eura godišnje.

– Novi prijedlog ima cilj dodatno unaprijediti dobrobit i poboljšati financijsku poziciju zaposlenika, kao i njihovih obitelji – kažu predlagači, koji tvrde da bi to rezultiralo povećanom produktivnošću i smanjenim stresom za zaposlenike.

– Osiguranjem za slučaj smrti zaposlenika obitelji, odnosno najbližima, osigurava se financijska pomoć u najtežim trenucima – tvrde HUO i HUP. Na upit kane li zadirati u porezni tretman ove vrste životnih osiguranja, iz Porezne uprave odgovaraju da navedeni prijedlog nije sastavni dio Prijedloga izmjena i dopuna Zakona o porezu na dohodak, iz čega proizlazi da Ministarstvo financija nije imalo namjeru mijenjati odredbe koje se odnose na eventualno ujednačavanje poreznog tretmana ovih premija.

Iako treba pozdraviti svaku inicijativu koja ide u korist radnika i smanjenja poreza, u ovom slučaju se čini da je Ministarstvo financija dobro odlučilo. Zašto? Pa zaposleni građani, čim rade, imaju novac u obveznom mirovinskom fondu. Ako umru prije umirovljenja, nasljednici imaju pravo povući tu ušteđevinu i zapravo tada obitelj dobiva najviše. Nasljedni programi u mirovinskim osiguravajućim društvima koja isplaćuju mirovine iz 2. i 3. stupa daleko su neisplativiji. A za žive se isplate tek negdje oko 85. godine. Osiguravatelji traže to isto, samo bi još i oni dobili svoju premiju.

No ova tema otvara pitanje procedura u slučaju smrti dok još traje članstvo u OMF-u. Dok banke, primjerice, odmah dobiju obavijest o smrti i račun se blokira, dobiju li uopće nasljednici informaciju da njihov preminuli član obitelji ima štednju u OMF-u na koju imaju pravo? Posebno ako im obračuni ne dolaze na kućnu adresu. Znači, radnici su de facto već osigurani, no njihove obitelji moraju biti adekvatno informirane o tome da je "polica vinkulirana" u njihovo ime.

