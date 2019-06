'Mirko Norac spasio mi je život, to sam tek kasnije otkrio'

– Stranka Živi zid bila je stranka srca, stranka ideala, nije bila politička stranka. To je bio pokret za preporod Hrvatske koji je okupljao građane bez obzira na ideološka opredjeljenja – kazao je u Bujici, emisiji Velimira Bujanca Branimir Bunjac, sada već bivši član Živog zida.

– Živi zid je s vremenom sve više postajao politička stranka, odmicao se od ideala na kojima je nastajao, koje je uobličio Ivan Pernar. U trenutku raspada došao je do toga da je svog vlastitog osnivača Ivana Pernara izbacio iz stranke. Živi zid se s punim pravom raspao – rekao je.

Kaže kako je mogao reći Vladimiri Palfi da je potpuno u pravu te da bi mu saborski mandat ostavila do kraja, mogao je ostati na saborskoj plaći koja iznosi 17.500 kuna, no to, kaže, nije mogao prihvatiti.

– Da sam doista bio problem u stranci, toj stranci ne bi pao rejting proteklih dana kao što je Živom zidu – kaže.

Objasnio je kako je s Pernarom obišao tijekom kampanje za EU izbore cijelu Hrvatsku i nakon čega su došli do 'zaprepašćujućih' informacija.

– Ustanovili smo da Živi zid po svakoj županiji ima maksimalno deset aktivnih članova što znači da stranka na terenu ne postoji, nema je. Za to je odgovoran upravo glavni tajnik gospodin Lukanić koji je trebao aktivirati rad na terenu i gospođa Palfi koja je na listu stavila šest ljudi iz Zagreba, tri čovjeka koji su njezini kućni prijatelji, eliminirala bilo kakvog koalicijskog partnera da bi lista Živoga zida dobila samo četiri posto – rekao je.

Kaže kako Vladimira Palfi vodi stranku prema osobnim simpatijama.

– Gospodin Lukanić drži kvorum Palfi u glavnom odboru koji ima pet članova. Eliminacijom Pernara i mene glavni odbor ostaje na tri člana, par Sinčić i Lukanić i taj Lukanić je njoj ključna karika da može voditi stranku na svoj način – kaže Bunjac.

U zadnjih godinu dana, kaže, situacija u Živom zidu postajala je radikalno napeta.

– Došli smo u situaciju da bez osobnog dopuštenja gospođe Palfi nitko nije smio dati izjavu za novinare, istovremeno ste morali njoj reći što ćete govoriti. Onda je ona procjenjivala je li to za stranku korisno ili nije – kaže.

Govorio je i o svom ratnom putu. S 19 godina u Gospiću se priključio HOS-u. Kaže kako mu je Mirko Norac spasio život.

– Iz moje pozicije, on je doista u jednoj akciji u kojoj su se gubile glave i gdje su ljudi poginuli spriječio tu akciju. Rekao je da smo ja i još jedan dečko premladi, da je to preopasno pa nas je ostavio u vojarni. Mi smo tad bili uvrijeđeni jer smo se osjećali kao da nas ne poštuje dovoljno, ali kasnije sam otkrio da možda ne bi bio živ da on to nije učinio – prepričao je Bunjac.

VIDEO Branimir Bunjac o izlasku iz Živog zida