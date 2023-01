Židovska zajednica je tijekom desetljeća nestala iz Vukovara

Na dan kada se obilježava Dan sjećanja na žrtve holokausta Europski dom Vukovar predstavio je projekt pod nazivom „Koga smo zaboravili ž Židovsko nasljeđe u našem gradu“. Kako je rečeno na konferenciji za novinare cilj je kroz projekt upoznati širu javnost, I to osobito mlade, sa židovskom poviješću u Vukovaru i regiji i potaknuti ih na istraživanje židovske zajednice koja je nekada oblikovala grad ali i na događaje koji su doveli do nestanka ove zajednice u holokaustu.

- Do Drugoga svjetskoga rata židovska zajednica u Vukovaru, s više od 200 obitelji, bila je jedna od najznačajnijih i najstarijih židovskih općina u tadašnjoj državi. Najveći dio njih ubijen je ili odselio u vrijeme Drugoga svjetskoga rata – rekla je voditeljica projekta Nicole Alt.

Viša stručna savjetnica projekta Maja Buljubašić najavila je kako će u okviru projekta biti provedene brojne aktivnosti. Između ostaloga će učenici Gimnazije Vukovar istraživati poznate židovske obitelji i praviti biografije o istaknutim osobama iz židovske zajednice Vukovara njima koje će potom predstaviti javnosti. Bit će organizirana i izložba, a otvoriti će se i prostor za dijalog i raspravu o trenutnom stanju.

U okviru projekta će učenici Gimnazije iz njemačkog grada Landaua istraživati istaknute osobe iz židovske zajednice na njihovom području. Stručna savjetnica projekta Dijana Antunović Lazić kazala je kako se kroz ovaj projekt žele osvrnuti na strukturu stanovnika koja je postojala u Vukovaru te podsjetiti na neke utjecajne i istaknute ljude koji su doprinosili razvitku Vukovara. Kroz projekt će biti provučena prošlost s pogledom na sadašnjost i budućnost.

Inače, od nekadašnje jake i moćne židovske zajednice u Vukovaru kroz desetljeća se došlo do toga da Židova u Vukovaru više nema. U Vukovaru je sve do 1958. godine postojala i impozantna sinagoga koja je tada odlukom vlasti srušena, a njeni ostaci prodani kao građevinski materijal. Projekt „Koga smo zaboravili Židovsko nasljeđe u našem gradu“ započeo je s 1. siječnjem 2023. godine i trajati će do 31. prosinca 2024. godine. Financiran je sa sredstvima Europske komisije u iznosu od preko 95.000 eura.