Zgradu Europskog vijeća gradili su radnici zaposleni na crno

Europu su izgradili radnici na crno, otkriveno je ovih dana u istraživanju belgijskog dnevnog lista De Standaard. Europa o kojoj je riječ nije Stari kontinent, već zgrada Europa u Bruxellesu, sjedište Europskog vijeća, u kojoj se organiziraju summiti lidera država članica Unije, u kojoj se primaju najugledniji strani državnici i koju će se koristiti i tijekom hrvatskog predsjedanja Vijećem Europske unije, ako ne za sastanke, za što postoji susjedna stara zgrada Vijeća EU, onda barem za izložbu fotografija Hrvatske, koja se priprema u auli Europe.

Impresivno zdanje dobilo je arhitektonske nagrade, ali neki od radnika koji su radili za tvrtke podizvođače dok je sve to još bilo gradilište bili su migranti iz zemalja poput Bugarske, Rumunjske i Moldavije, koji nisu imali uredne dokumente za rad, nisu bili prijavljeni, primali su plaću u gotovini, a katkad nisu uopće bili plaćeni. Riječ je o malom broju radnika, no istraživanje novinara De Standaarda, koje se temeljilo na svjedočenju jednog bugarskog radnika po imenu Bejhan Dželilov i niza drugih svjedoka, neugodno je za imidž Europske unije i vrijednosti koje EU predstavlja, simbolizirane i u arhitektonskom rješenju zgrade čija unutrašnjost svijetli svake noći kao lanterna.

– Nekoliko članova mog tima radnika nije imalo belgijske dokumente o prebivalištu. Nitko od nas nije radio na ugovor, nitko od nas nije bio osiguran – rekao je Bejhan Dželilov, koji je na gradilištu bio šef tima od osam radnika, zapravo bugarskih skupljača starog željeza koji su angažirani na gradilištu da rade fizičke poslove za dvije do tri tisuće eura mjesečno, plaćano na ruke. Ubrzo više nisu znali za koju tvrtku u lancu podizvođača uopće rade: kad jedna više ne bi imala novca da im plati, prešli bi pod okrilje druge, na istom gradilištu, i tako ukrug. Kao glavni izvođači radova na gradilištu Europe bile su odabrane ugledne belgijske građevinske tvrtke Jan de Nul i Interbuild, no one sada nakon javnog otkrića ovih neugodnosti tvrde da nisu znale za postojanje neprijavljenih radnika o kojima govori Dželilov. Njegovo svjedočanstvo tiče se najviše podizvođača po imenu Group Diamond Services, koji je 2015. godine otišao u stečaj. Osim Bugara, Rumunja i Moldavaca, na gradilištu Europe iskorištavani su bili i radnici na crno iz Italije, Portugala, Brazila i Španjolske, posvjedočio je jedan drugi izvor De Standaarda koji je na gradilištu bio inspektor za logistiku i sigurnost.

Zgrada je kao sjedište Europskog vijeća dovršena prije točno tri godine, koštala je oko 320 milijuna eura, a sagrađena je od stakla, čelika i, zanimljivo, drvenih prozorskih okvira iz svih država članica, što je također bilo zamišljeno kao simbolika. No, dio sve te simbolike sada je postala priča o izrabljivanim migrantskim radnicima na gradilištu Europe.