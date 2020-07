Žestoka svađa u Otvorenom 'Nisam bebač ni frajer!'

Tema jučerašnje HRT-ove emisije Otvoreno je bila koliko su Hrvatska i Zagreb spremni za elementarne nepogode i izvanredne situacije. U emisiji su gostovali stanovnik zagrebačkog Trnja Domagoj Vorberger, direktor zagrebačke Vodoopskrbe i odvodnje Marin Galijot, Zoran Čavlović iz Hrvatskih voda, saborski zastupnik iz stranke Možemo Tomislav Tomašević, saborski zastupnik HDZ-a Domagoj Ivan i glavni vatrogasni zapovjednik Slavko Tucaković.

'Mogli ste poginuti'

Opisujući situaciju kada je sve poplavilo, Vorberger je rekao kako je susjed Tihomir došao njemu i počeo vikati da izađe iz stana zato što „šahtovi” lete van.

- Nakon osam minuta od toga, u kuću mi je počela ulaziti voda, fekalije. Susjeda je vikala, dečki idite u ustavu i dignite branu. Rekao sam kako mi to ne smijemo, a ona je rekla, dajte, to su već radili. Mom prijatelju i susjedu je izlazila voda kroz sifone. Bandić priča da su to bili podrumski stanovi, ali ne. To su najnormalnije kuće s dozvolama. Mi nismo razmišljali, išli smo dići ustavu do kraja. Bilo je teško. Moja je supruga onkološki bolesnik i mi držimo kuću sterilnom i sada zamislite da u moju kuću ulaze fekalije, govori Vorberger.

- Jesam li koga zvao? Nitko nam se nije javio. Imamo zapise na telefonima i svi mogu vidjeti koliko se ljudi zvalo - istaknuo je.

Na pitanje kako je moguće da ljudi moraju provaljivati u ustave Hrvatskih voda, Čavlović je rekao kako za to nema potrebe zato što te ustave nisu za odvodnju fekalnih voda u Savu.

- Na ovom mjestu je mješoviti sustav kanalizacije i njime upravljaju jedinice lokalne samouprave, rekao je i dodao kako je DHMZ dao svoju prognozu u petak i dao crveni alarm za središnju Hrvatsku i zagrebačku regiju. Hrvatske vode su dale svoju prognozu i poslale je na 180 adresa, na sve sudionike obrane od poplava. Ustava o kojoj govori gospodin Vorberger je bila zatvorena upravo zbog prognoze da ne bi Sava „ušla” i poplavila, te je pojasnio kako je funkcija ustava da spriječe ulazak vode u ovaj sustav.

Rekao je kako se radi o mješovitom sustavu kanalizacije gdje voda ne ide u Savu, već prema uređaju za pročišćavanje otpadnih voda grada Zagreba.

Čavlović i Vorberger počeli su se raspravljati oko ustave.

- Tihomir Blagus kada je otvorio ustavu, je li voda otišla u Savu i nestala? - pitao je Vorberger Čavlovića.

- Pomogli ste, ali ste mogli poginuti - odgovorio mu je Čavlović i objasnio da je trebalo zvati Hrvatske vode.

'Nisam bebač ni frajer'

Na pitanje što napraviti kako se to ne bi ponovilo, Galijota je kazao sljedeće: - Bez same komunikacije jedinice lokalne samouprave, ViO i Hrvatskih voda nema strateškog upravljanja oborinskom vodom. ViO je pripremio projektnu dokumentaciju kojom bi ustava na Trnju prešla u upravljanje ViO, opremila se elektro-vretenima i zasunima daljinskim kako ne bi bilo potrebe da itko tamo dolazi. Nadam se da će do kraja godine biti potpisan ugovor vrijedan gotovo dvije milijarde kuna plus PDV. Kroz naredne 3-4 godine bi se trebala riješiti situacija na Horvaćanskoj, Savi i Dubravi

Vorberger je pak kazao kako će ako treba postaviti civilne straže.

- Vidim dva odrasla muškarca, visokoobrazovana, koji se prepucavaju tko je kriv. Obojica bi priznali krivicu jer ovo nama ništa ne znači. To nam odugovlači stvari koje su nam užasno bitne - kazao je Vorberger.

- Nisam bebač ni frajer. Posao obavljam s ljubavlju. Svi koji su trebali biti bili su spremni u garažama i ja sam bio s njima. Kada je započela kiša u 21 sat bio sam čitavu noć s djelatnicima na terenu, završno s čišćenjem Miramarske ujutro - kazao je Galijot.

- Niste bili kod nas - kazao mu je Vorberger.

- Svoj posao sam obavljao. Da je moj posao nadzor Kuniščaka, bio bih tamo - kazao je Galijot u HRT-ovoj emisiji Otvoreno.