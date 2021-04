Žena u Podravini susjedi ukrala orahe: Sud je poslao u zatvor na pola godine

Žena (55) iz Novog Virja pored Đurđevca mora na pola godine u zatvor zbog oraha koje je ukrala svojoj susjedi prije četiri godine. Općinski sud u Koprivnici dobio je takvu presudu koja je postala pravomoćnom, a Županijski sud u Bjelovaru ovih ju je dana potvrdio.

U presudi Općinskog suda u Koprivnici stoji da je 55-godišnjakinja tijekom rujna i listopada 2017. godine krala orahe ispod susjedinog stabla pa je otišla i do njezine ljetne kuhinje, popela se na tavan jer je znala gdje se nalaze orasi na sušenju i uzela sve što je pronašla. Šteta je bila u iznosu od 3600 kuna.

Krađa oraha otkrivena je 24. studenog 2017. godine, a policijski službenici su kradljivicu otkrili i kazneno prijavili 28. prosinca iste godine kada su je priveli u postaju. Tada su je tužitelji i ispitali i videodokumentirali njezin iskaz, piše Podravski.hr.

Presudom općinskog suca Krešimira Pavlovića 55-godišnjakinja je isprva osuđena uvjetno na šest mjeseci uz rok kušnje od godine dana, s tim da u roku od pola godine mora ženi kojoj je pokrala orahe nadoknaditi štetu koju je učinila. U presudi se navodilo kako je obvezna uplatiti i 300 kuna sudskih troškova.

- Izrečena uvjetna osuda okrivljenici koja je uvjetovana ispunjenjem posebne obveze u vidu popravljanja štete počinjene kaznenim djelom po ocjeni ovog suda primjerena je težini počinjenog kaznenog djela te društvenoj opasnosti istog imajući u vidu okolnosti pod kojima je kazneno djelo počinjeno i dosadašnju kaznenu neosuđivanost okrivljenici - zaključio je sudac Pavlović kada je 55-godišnjakinji izrekao uvjetnu osudu.

Kako se 55-godišnjakinja nije pokorila presudi, došlo je do novih problema za nju. Nakon što je prekršila sve rokove za naknadu štete, izvanraspravno vijeće istog općinskog suca pokrenulo je postupak za opoziv uvjetne osude. Da je i u tom trenutku postupka podmirila štetu izbjegla bi zatvor, no kako nije Općinski sud prema zakonu morao ukinuti uvjetnu presudu. Osuđenica nije pristupila na takozvana izvidna ročišta kojima je bio cilj utvrditi okolnosti prije nego što je zaista pošalju u zatvor.

Osuđena 55-godišnjakinja kazala je u veljači 2019. godina kako radi u pekari i obećala da će do kraja istog mjeseca podmiriti štetu. Ustvrdila je kako zarađuje samo 2.700 kuna i da će posuditi ostatak novca i vratiti pokradenoj ženi samo da ne ide u zatvor. Sudac je povjerovao njezinom iskazu, no sazvao je još jedno ročište. Tad se pak sudu javila njezina kćer i rekla da joj se majka nalazi na bolničkom liječenju. Sud je tad tražio potvrdu od bolnice u kojoj je kći rekla da joj se majka nalazi, no iz bolnice su kazali kako nemaju nikakve podatke o zbrinjavanju osuđene žene u toj ustanovi.

Sud je utvrdio kako je osuđena žena zaposlena i da je mogla svojim privređivanjem cijelo to vrijeme ispuniti presudom joj zadanu novčanu obvezu. Osim toga, osuđena 55-godišnjakinja nije se javila ni na Županijski sud u Bjelovaru 23. veljače ove godine kada joj je bilo određeno ročište zbog upućivanja na izdržavanje kazne, piše Podravski.hr.

Svoj dolazak nije opravdala pa je sud od policije zatražio njezino prisilno dovođenje. Na kraju su je 16. ožujka priveli policijski službenici PU virovitičko-podravske. Zbog toga što su je policijski službenici morali prisilno dovesti na sud, presuđeno je kako mora platiti i 1.700 kuna troškova.