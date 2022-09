Žena, majka, Talijanka, kršćanka... Tko je Giorgia Meloni, buduća premijerka Italije

Od tinejdžerske aktivistkinje koja je hvalila Mussolinija do vjerovatne prve talijanske premijerku, Giorgia Meloni je imala zanimljiv razvojni put, dovevši svoju krajnje desnu stranku na vlast. Odlučna i borbena dok kritizira Europsku uniju, masovnu imigraciju i „LGBT lobije”, ta 45-godišnjakinja je osvojila razočarane birače i izgradila snažan osobni brend.

„Ja sam Giorgia, ja sam žena, ja sam majka, ja sam Talijanka, ja sam kršćanka”, rekla je na skupu u Rimu 2019., što je postalo viralno nakon što je remixirano u dance pjesmu.

Braća Italije proistekla su iz talijanskog postfašističkog pokreta, ali Meloni se nastoji distancirati od takve prošlosti, premda je se ne želi posve odreći. Zagovara tradicionalne katoličke obiteljske vrijednosti, ali kaže da će sačuvati talijanski zakon o pobačaju koji dopušta prekide trudnoće, ali omogućuje doktorima da odbiju provoditi ih. No kaže da želi ženama koje misle da im je pobačaj jedina opcija dati pravo na izbor.

Spremna za vlast

Rođena u Rimu 15. siječnja 1977., Meloni je odrasla u radničkoj četvrti Garbatelli s majkom, pošto ih je otac ostavio. Već se dugo bavi politikom. S 31 godinom bila je najmlađa ministrica u poslijeratnoj talijanskoj povijesti i bila je među osnivačima Braće Italije 2012. godine. Na izborima 2018. njezina stranka osvojila je četiri posto glasova, a sada je dobila 26 posto.

Meloni je išlo u prilog to što je njezina stranka bila jedina oporbena stranka zadnjih 18 mjeseci jer su sve ostale odlučile ući u vladu nacionalnog jedinstva dosadašnjeg premijera Maria Draghija. Naglašava je fiskalnu razboritost s obzirom na golemi talijanski dug, unatoč tome što njezina koalicija poziva na smanjenje poreza i veća socijalna davanja.

Foto: YARA NARDI/REUTERS

Njezino stajalište o Europi s godinama je postalo umjerenije i više ne želi da Italija napusti eurozonu i snažno podržava europske sankcije protiv Rusije zbog rata u Ukrajini. No, govori da se Rim mora više zauzimati za svoje nacionalne interese i podržava mađarskog premijera Viktora Orbana u njegovim bitkama s Bruxellesom.

Neofašistička prošlost

Meloni je kao tinejdžerka bila aktivistkinja za mladež Talijanskog socijalnog pokreta (MSI) koji su osnovali pristaše fašističkog diktatora Benita Mussolinija nakon Drugog svjetskog rata. U dobi od 19 godina, vodeći kampanju za krajnje desni Nacionalni savez, izjavila je za francusku televiziju da je „Mussolini bio dobar političar jer je sve što je radio radio za Italiju”.

Pošto je izabrana za zastupnicu Nacionalnog saveza 2006., promijenila je retoriku, izjavivši da je diktator činio „pogreške”, kao što su bili rasni zakoni, njegova autoritarnost i ulazak u Drugi svjetski rat na strani nacističke Njemačke Adolfa Hitlera.

Foto: YARA NARDI/REUTERS

Njezina stranka preuzela je ime iz prvog stiha talijanske himne, a njezin logo uključuje plamen koji je koristio i MSI, u bojama talijanske zastave. Odbila je pozive da promijeni logo, inzistirajući da plamen „nema ništa s fašizmom”.

„Talijanska desnica prepustila je fašizam povijesti ima već više desetljeća”, rekla je u video obraćanju stranim dopisnicima prošli mjesec.

Insistira da u njezinoj stranci „nema prostora za nostalgiju”. Meloni ima kćer, rođenu 2006., s partnerom Andreom Giambrunom, televizijskim novinarom.