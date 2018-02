Rad bivšeg guvernera je za Nobela iz ekonomije

Jedinstvena je ovo knjiga koja povezuje znanja moderne fizike, filozofije i ekonomije. Njezin znanstveni doprinos otvara prostor za nominaciju Željka Rohatinskog za Nobelovu nagradu iz područja ekonomije, kazala je profesorica Ekonomskog fakulteta Zagreb Marijana Ivanov na predstavljanju knjige bivšega guvernera Željka Rohatinskog “Vrijeme i ekonomija: koncept funkcionalnog vremena”.

Predstavljanje u HAZU

Knjigu je na engleskom jeziku objavio prestižni svjetski izdavač Palgrave Macmillan, a Marijana Ivanov, inače profesorica makroekonomije, kaže da su zapažanja bivšeg guvernera najvažniji doprinos domaće ekonomske znanosti nakon Branka Horvata. Inače, Horvata je za Nobelovu nagradu predložilo Američko društvo ekonomista, i to za knjigu “Politička ekonomija socijalizma”. Knjiga “Time and economics” dorađena je doktorska disertacija Željka Rohatinskog, no o njegovim se tezama nije puno raspravljalo u hrvatskim ekonomskim krugovima. Palgrave pažljivo bira autore i knjige koje objavljuje prolaze ozbiljne stručne recenzije. Rohatinski je u svojoj povezao spoznaje i teorije Karla Marxa, Newtona, Einsteina, Adama Smitha... te ponudio formulu i model za mjerenje vremena. - Ne znam iz kojih je razloga Palgrave prihvatio tiskanje knjige - prokomentirao je Rohatinski koji je svoju knjigu opisao kao put dug 30 godina na kojemu je skupljao teoretska i praktična iskustva. Moderne teorije su, kaže on, danas u stanju oslikati svako drvo u šumi, ali svejedno teško sagledavaju šumu samu. Neko vrijeme činilo se da je ekonomska znanost našla vjerodostojne odgovore na gotovo sva ključna ekonomska pitanja modernog života, ali demantirala ih je financijska kriza iz 2008. i događaji koji su uslijedili. - U ekonomiji ništa nije univerzalno, apsolutno i nepromjenjivo. Sve bitno oblikujemo sami, uključujući i vremena. Treba samo imati volje da se stvari razumiju i hrabrosti da se primijene - kazao je Rohatinski pred nizom ekonomista i financijaša koji su se okupili na predstavljanju knjige u HAZU.

“Cjelovit pregled šume”

- Ova knjiga nudi cjelovit pregled šume kroz cijelo vrijeme - kaže Rohatinski, a njegov izdavač dodaje da razumijevanjem razlika u gospodarskoj aktivnosti koje se promatraju kroz različite vremenske periode može bolje utjecati na tu aktivnost na mikro i makroekonomskim razinama.