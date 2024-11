Želite smanjiti račune za grijanje? Slijedite ovih pet jednostavnih stvari i poskupljenje nećete ni osjetiti

S obzirom na to da je već polovica studenog i dolazi sve hladnije vrijeme, nužno je pojačati grijanje. No, s toplijim sobama u kući, dolaze i veći računi. Ipak, postoji nekoliko trikova kako se možete uštedjeti na grijanju. Pratite ovih pet koraka i poskupljenje nećete ni osjetiti.

1. Smanjite temperaturu vode, odnosno ručno smanjenje temperature bojlera na 48 stupnjeva. To može uštedjeti do 11 posto troškova grijanja vode. Osim toga, skratite i vrijeme tuširanje, ne morate se 10 minuta polijevati vodom da biste se oprali. Skraćivanje vremena tuširanja, može uštedjeti do 33 posto - tvrdi kalifornijska energetska komisija.

2. Nosite toplu odjeću. Ovo je pravilo jednostavno i logično ako se toplije obučete, bit će vam toplije, ugodna i topla odjeća znači da ne morate povećavati grijanje, a to će vam smanjiti troškove, kaže SMO Energy.

3. Ne blokirajte ventilacijske otvore, odnosno pazite da vaš namještaj ne blokira ventilacijske otvore. Premještanje namještaja može pomoći u poboljšanju protoka zraka u prostoriji pa će se toplina bolje raspoređivati.

4. Provjerite vrata i prozore. Provjerite izlazi li toplina kroz njih van, ako da - na štokove i okvire prozora stavite zaštitne trake.

5. Redovito održavajte instalacije. Provjerite je li potrebno zamijeniti filtere. Bez obzira koju vrstu sustava grijanja imate, piše BestLife.

