MIROVINSKI FONDOVI

Izračunajte svoju buduću mirovinu. Većina ljudi nikad ne provjeri stanje svoje uplate!

Danas hrvatski građani većinom ne planiraju život u mirovini, smatrajući da je to daleka budućnost. Od svih dobnih skupina najčešće to čine oni koji su i najbliže odlasku u mirovinu - 62 posto građana starijih od 50 godina često planira mirovinu, dok u 30-im godinama to čini samo 14 posto građana.