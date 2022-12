Zelenski: Rusi se silno se nadaju da će iskoristiti zimu protiv nas, ali mi imamo nešto što okupator nema

Ograničenje cijena ruske nafte od 60 dolara po barelu oko kojeg su se dogovorili EU, G7 i Australija stupa na snagu u ponedjeljak, kao i embargo na uvoz ruske nafte u EU, uz nekoliko iznimki.

Tijek događaja:

8:00 - Posljednjih mjeseci, broj iznenadnih razmještanja trupa koje su izvršili ruski taktički borbeni zrakoplovi iznad Ukrajine "znatno se smanjio", prema izvješću Ministarstvu obrane Ujedinjenog Kraljevstva.

Ruski zrakoplovi sada vjerojatno izvode desetke misija dnevno, u usporedbi s čak 300 misija dnevno u ožujku 2022., sugerira najnovije britansko obavještajno izvješće.

"Rusija je sada izgubila preko 60 zrakoplova s fiksnim krilima u sukobu, vjerojatno uključujući dodatni lovac-bombarder Su-24M FENCER i kopneni jurišni zrakoplov Su-25 FROGFOOT prošlog tjedna", dodaje ministarstvo.

Smanjenje broja letova vjerojatno je rezultat stalne visoke prijetnje ukrajinske protuzračne obrane, ograničenja sati leta dostupnih ruskim zrakoplovima i pogoršanja vremena. S obzirom na to da se ruska taktika kopnenih napada uvelike oslanja na vizualnu identifikaciju i streljivo, ruske će zračne snage vjerojatno nastaviti s niskom stopom kopnenih napada tijekom lošeg zimskog vremena.”

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine - 05 December 2022

7:50 - Kyrylo Timoshenko, zamjenik šefa ukrajinskog predsjedničkog ureda, iznio je tvrdnju u ažuriranju Telegrama kasno u nedjelju.

"Tijekom dana okupatori su 46 puta granatirali područje Hersona minobacačima, tenkovima, topništvom i MLRS-om. Privatne i stambene zgrade i druge zgrade su uništene”, rekao je citirajući gradsko vijeće Hersona.

Anton Geraščenko, viši savjetnik ukrajinskog ministarstva unutarnjih poslova, rekao je da je u napadu ubijena 65-godišnja žena. To je rano jutros objavio u Telegram objavi.

"Dok su žena i njezin muž prelazili Dnjepar u čamcu u Golopristanskom okrugu, Rusi su otvorili vatru iz mitraljeza. Umirovljenica je od zadobivenih rana preminula”, objavio je.

7:43 - Američki thinktank Institut za proučavanje rata (ISW) odgovorio je na ranije tvrdnje visokih dužnosnika američke vlade, rekavši da su pogriješili kada su identificirali optimalnu priliku za Ukrajinu da provede više protuofenziva u proljeće, a ne u zimi.

Njegovo posljednje izvješće glasi:

"Direktor američke Nacionalne obavještajne službe (DNI) Avril Haines procijenio je 3. prosinca da će se tempo rata u Ukrajini usporiti tijekom zime kako bi se obje strane mogle opremiti, dopuniti i obnoviti, unatoč dokazima da uvjeti na terenu pogoduju obnovi ofenzive i usprkos demonstriranoj tendenciji ukrajinskih snaga da pokrenu nove protuofenzivne napore relativno brzo nakon što su prethodni napori kulminirali.”

Ukrajinski dužnosnici naznačili su da ukrajinske snage planiraju nastaviti ofenzivne operacije tijekom nadolazeće zime kako bi iskoristile nedavne uspjehe na bojnom polju i spriječile ruske snage da ponovno preuzmu inicijativu na bojnom polju.

#Ukrainian officials have indicated that Ukrainian forces plan to continue offensive operations over the coming winter to capitalize on recent battlefield successes and prevent #Russian forces from regaining the battlefield initiative.