Veliki sastanak Zelenskog i Bidena u Bijeloj kući. Trump objavio poruku koju mu je uputio Zelenski

Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski konačno je predstavio svoj najavljeni ''plan pobjede za Ukrajinu'' Bijeloj kući, u možda jednim od posljednjih pokušaja da uvjeri američkog predsjednika Joe Bidena u ispravnost ciljeva njegove države. Zelenski se u Washingtonu sastao ovog četvrtka s Bidenom i zamjenicom i predsjedničkom kandidatkinjom Kamalom Harris, gdje se raspravljalo o budućnosti rata u Ukrajini.

Iako detalji nisu specificirani, CNN prenosi riječi upućenih dužnosnika koji navode kako se plan Zelenskog uglavnom odnosi na apele za više pomoći sa Zapada kako bi se izborili protiv Rusa. Zelenski se također navodno pokušava izboriti za dugoročna sigurnosna jamstva koja bi vrijedila i ako dođe do promjene u američkoj vlasti, odnosno i po dolasku Donalda Trumpa.

Plan, tvrde upućeni, usmjeren je na sve veći umor koji je evidentan među zapadnim čelnicima. Ukrajina i dalje može pobijediti, navodno se tvrdi u planu, a Ukrajini ne treba okupirani teritorij u Rusiji ako joj se omogući dovoljno pomoći. Inače, Biden je već požurio novu rundu vojne pomoći za Ukrajinu i alociranje svih preostalih sredstva prije njegovog odlaska s funkcije, govoreći pred kamerama kako će to ''ojačati poziciju Ukrajine u budućim pregovorima''.

Znakovito je kako je konferenciju za medije nakon održanog sastanka uz bok Zelenskom održala kandidatkinja demokrata, Kamala Harris. Ona je pred novinarima poručila još jednom kako će u njenom mandatu podrška Ukrajini biti dosljedna, jer se Amerika ''mora suprotstaviti agresorima poput Vladimira Putina''.

Upozorila je kako drugi ''potencijalni agresori'' trenutno promatraju što se događa u Ukrajini, zbog čega je više no ikad nužno pokazati da Putinovi napadi nisu prihvatljivi. ''Putin bi sutra mogao završiti sukob kad bi maknuo svoju vojsku iz Ukrajine'', navela je.

- Ukrajina se suprotstavila ruskoj agresiji i danas Kijev stoji slobodan i snažan. Predsjedničke Zelenski, ja sam vrlo jasna. Putin je započeo ovaj rat i on ga može završiti već sutra kad bi jednostavno povukao svoje trupe iz suverene ukrajinske države - poručila je. Mediji su prenijeli kako je Harris suptilno uputila kritike i prema Trumpu, navodeći kako ''postoje ljudi koji bi od Ukrajine tražili da prihvati neutralno i odrekne sigurnosnih odnosa s drugim državama''.

- To nisu prijedlozi za mir, to su prijedlozi za predaju - poručila je. Zelenski, s druge strane, smatra kako se pritisak prema Rusiji treba nastaviti. - Moramo hitno ojačati ukrajinsku protuzračnu obranu kako bismo spasili tisuće života i sveli ruski teror na nulu - poručio je.

A dok je trajao sastanak Zelenskog i Bidena, Trump je na svojoj društvenoj mreži Truth Social objavio poruku koja mu je bila upućena od Zelenskog, preko zamjenika veleposlanika Ukrajine Denisa Sjenika. On je u toj poruci, koja se širi društvenim mrežama, pozvao Trumpa na sastanak u New Yorku ovog petka.

Kamala is currently meeting with Zelensky and Trump just posted a text from him asking to have a meeting.



Even Zelensky knows Trump is going to win. pic.twitter.com/0hxc7yUtr5