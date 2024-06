Zbog Rallyja građani neće moći na birališta ove nedjelje? Organizatori poručili: 'Snaći će se'

Čini se kako gužve na tri biračka mjesta u Samoboru ove nedjelje nikako neće biti, jer neće biti ni birača. Naime, ove se nedjelje paralelno uz euroizbore održava i 4. INA Delta Rally zbog kojeg će od 8 do 15.30 sati pojedine ceste biti zatvorene za promet, što će samim time praktički onemogućiti građanima da dođu do svojih biračkih mjesta. Automobilom ne mogu zbog regulacije prometa, a pješice neće biti sigurno jer će im pokraj nogu prolaziti jureći automobili, s time da nogostupa gotovo ni nema.

Tri biračka mjesta, jasno se vidi na kartama, izravno su pogođena rutama na kojima će prolaziti automobili - Konšćica, Podgrađe Podokićko i Sveti Martin pod Okićem, a ni pet dana prije održavanja izbora nisu pronađene alternative koje bi građanima omogućile da punih 12 sati mogu pristupiti biralištu.

- Ne razumijem kako je moglo doći do toga i kako je ta odluka odobrena ako se zna da se taj dan održavaju izbori. Ako su to znali, trebali su Rally održati na neki drugi dan. Mi smo za tu cijelu situaciju saznali jer moj tata ima ove nedjelje let - ispričala nam je mještanka koja je ostala u šoku kad je vidjela obavijest organizatora.

S obzirom na to da će za promet cesta od Drežnika Podokićkog pa do Kladja biti zatvorena od 8 pa sve do 15.30 sati, to znači da će građani tri biračka mjesta za glasovanje imati tek 4,5 sata na raspolaganju, od zakonskih 12. Predsjednik Vijeća mjesnog odbora Konšćice Luka Razum, jedne od pogođenih biračkih mjesta, kaže nam da građanima neće biti uskraćeno glasačko pravo, ali da u dva navrata jednostavno neće moći pristupiti biralištu.

- Može se glasati, nije problem, samo će cesta biti zatvorena radi Rallyja. Ujutro se može glasati do 8, i onda opet od 15.30 sati. Rally traje jedno sat vremena, u dva navrata, ostalo je cesta zatvorena, ali se može normalno prolaziti, šetati. Ne bi trebalo biti previše problema - odgovorio nam je. Zbunilo nas je pa smo pitali - kako će građani moći pješke pristupiti biračkom mjestu ako će im pokraj nogu prolaziti automobili koji će juriti i iznad 100 km/h?

- U ta dva sata neće biti moguće, ali će policija pustiti kad će biti sigurno - poručio je, pa smo inzistirali: to znači da će građanima ipak biti uskraćeno pravo glasovanja na ta dva sata jer, usporedimo li, u Zagrebu će građani moći normalno ući na svoje biračko mjesto?

- Nije usporedivo jer je nas u biračkom mjestu 200-tinjak ljudi. Ja tu ne vidim problem. Dođeš ujutro, glasaš, dođeš poslijepodne, glasaš. Neće im biti uskraćeno glasanje, samo u jednom dijelu neće moći pristupiti biračkom mjestu. Nije da smo mi veliko glasačko mjesto pa da će biti gužve - odgovor je bio predsjednika Vijeća mjesnog odbora.

No, nastavili smo dalje. Kontaktirali smo organizatore Delta Rallyja, no ni oni nisu vidjeli neki veliki problem u tome. Konkretnije, jedan od organizatora Mato Šebalj je bio čak i zbunjen našim pitanjem, pa odgovorio kako će ''uvijek biti nezadovoljnih''.

- Utrka će trajati oko 2,5 sata u dva navrata, a između će biti pauze od sat i pol do dva. Što vi mislite da ljudi koji žele glasati da se neće snaći? Što vi predlažete, da otkažemo Rally u nedjelju? - odgovorio nam je, pomalo i bijesno.

Ipak, konkretniji odgovor u konačnici smo dobili od predsjednika Gradskog izbornog povjerenstva Grada Samobora Darka Župančića koji nam je potvrdio kako je stupio u kontakt s Državnom izbornim povjerenstvom jutros, kada je saznao za cijelu situaciju.

- Vidjet ćemo što će biti, ne bih previše komentirao. Po onome što smo primili, a od organizatora nismo primili ništa službeno, prometnica bi bila zatvorena. Kontaktirao sam organizatora, oni se nisu ni DIP-u obratili - kazao nam je, što znači da zasad ostaje odluka na DIP-u. Kontaktirali smo i njih, no službeni odgovor još nismo dobili, a objavit ćemo ga po primitku.

Održi li se Rally po planu organizatora, mještani nam govore kako u će u tom periodu na birališta moći samo - preko brda.

- Pa ljudi bi trebali ići preko brda ili nekog šumskog puteljka do birališta! Ja sigurno ne budem išla tako. Ceste nemaju nogostup, pa sigurno će biti zatvorene i u pauzi ne vjerujem da će moći proći ljudi koji žive malo dalje. Moja kuća je 3, 4 minute vožnje od birališta u Konšćici, morat ću pričekati kraj utrke onda - poručila nam je druga šokirana mještanka Konšćice.

- Nitko nas nije obavijestio. Predsjednik mjesnog odbora nam je trebao dati nekakav savjet ili uputu, a on nas je samo obavijestio da se održava utrka. Nema logike - kazala je.

