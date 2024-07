Zbog prijave o obiteljskom nasilju maknut s mjesta šefa požeškog Zavoda, a sada ga vratili

Vjekoslav Potočanac, bivši HDZ-ov ravnatelj Zavoda za socijalnu skrb u Požegi, vraćen je na posao unatoč prijavi za obiteljsko nasilje zbog kojeg je morao odstupiti s pozicije. Potočanac je početkom ove godine skoro tri tjedna proveo u istražnom zatvoru jer ga je za zlostavljanje prijavila supruga, no Zavod je u međuvremenu potvrdio za 24sata kako je on vraćen na posao na poziciji ''stručnog radnika u sustavu socijalne zaštite 2 - pravnik u Stručnoj cjelini novčanih naknada''.

- Ne radi ništa. Vidimo ga ujutro iza osam na kavi. Pa smo ga vidjeli i u 12 na kavi. Stalno je u gradu - ispričao je jedan od čitatelja koji ga je i snimio na terasi kafića. Mještani navode kako Potočanca stalno viđaju na kavama u vrijeme posla.

Inače, on je navodno bio prijavljen jer je uzeo kreditnu karticu i PIN-ove svoje supruge pa joj davao samo 100 eura mjesečno. Uz to je i trpjela verbalno omalovažavanje Potočanca na osnovi njenog podrijetla s Janjeva. I nakon što je bio pušten na slobodu, supruga je ispričala kako joj nije dao vidjeti djecu koju je smio viđati jer nije bila određena odluka kojom bi se reguliralo to pitanje.

- Rekla sam mu da ću doći po djecu. Čekala sam sat vremena i 15 minuta ispred kuće, zvala sam i policiju, ali otišla sam bez djece. Prije mjesec dana izašla sam iz kuće kao žrtva obiteljskog nasilja, a i dalje trpim nasilje jer kao majka ne mogu vidjeti svoju djecu. Moj suprug koji je prijavljen za obiteljsko nasilje i povredu prava djeteta boravi s našom djecom i ne da mi da ih vidim - ispričala je ranije supruga za 24sata.

POVEZANI ČLANCI:

>> FOTOGALERIJA Ovo je jedini dvokatni most u Hrvatskoj i jedini koji na sebi ima kipove