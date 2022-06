Zbog kaosa u zračnim lukama Hrvatska gubi tisuće turista

Ukupno 55 povratnih letova. Toliko su, javljaju iz Lufthansa grupacije, otkazali letova u Hrvatsku samo u srpnju zbog krize u avioindustriji koja je uzrokovana manjkom radne snage.

Riječ je o letovima Eurowingsa, Lufthanse i Austrian Airlinesa, i to prema Zagrebu, Rijeci, Puli, Zadru, Splitu i Dubrovniku, a radi se o prvom masovnom otkazivanju letova prema hrvatskim destinacijama, u nizu takvih otkazivanja diljem Europe.

Poklopilo se više faktora

Podsjetimo da su neizdržive gužve na aerodromima, česta kašnjenja putnika, gubici prtljage i općenito nefunkcioniranje sustava svakodnevica u europskim zračnim lukama zadnjih mjesec dana. Lufthansa je, primjerice, već otkazala oko 3000 letova samo iz Njemačke, a ista je situacija i s avioprijevoznicima u Velikoj Britaniji, Nizozemskoj, Švedskoj… Koji su točno uzorci, ali i posljedice ovog problema te gdje je stanje najkritičnije pitali smo zrakoplovnog stručnjaka i analitičara Alena Šćurica.

– Iako su neki čuvali radna mjesta, mnoge su aviokompanije i zračne luke tijekom pandemije otpuštale radnike, a u nekim slučajevima radilo se o njih čak 20 do 40 posto. One sada imaju problema zato što se radnike u tim strukama ne može pronaći i zaposliti preko noći, već je potrebna obuka koja traje više mjeseci pa i godina. A oni kojima su dali otkaze nisu dvije godine sjedili i čekali, već su našli nove poslove ili nova zanimanja – objašnjava Šćuric te dodaje da, iako je primarni problem uistinu nedostatak radne snage, za takav je kaos ipak "zaslužno" poklapanje više faktora.

– Količina putnika je abnormalno brzo narasla i sve je iznenadila. Broj putnika je u 2021. polako rastao, ali je u siječnju veljači pa čak i ožujku ove godine izrazito pao zbog omikrona. Svi su mislili da će do ljeta promet doći do maksimalno 75 posto putnika u odnosu na 2019., no već sad je na 85 posto, a u iduća dva mjeseca bit će i više od 90 posto! Ni zračne luke ni aviokompanije nisu u stanju to podnijeti – kaže Šćuric te objašnjava da se ove sezone više ništa ne može učiniti. Ljude je trebalo zapošljavati, kaže, još potkraj prošle godine da bi sada mogli raditi. I doista, da rješenja problema nema na vidiku potvrđuju nam iz samih aviokompanija.

– Nažalost, teško da ćemo tijekom ljeta moći realno postići kratkoročno poboljšanje. Očekujemo da će se situacija normalizirati do 2023. – izjavio je za medije član uprave Lufthanse Detlef Kayser. No naš sugovornik nije siguran da će se situacija do tada poboljšati jer bi, kako objašnjava, zračne luke i aviokompanije morale ponuditi puno veće plaće novim radnicima.

– No, bojim se da to zbog profita neće učiniti i da će se u konačnici ovaj kaos nastaviti lomiti preko leđa putnika – pesimističan je Alen Šćuric koji upozorava da u tom problemu leži potencijalno još veći sigurnosni rizik.

– To su ljudi koji rade, primjerice, na sigurnosnim provjerama u zračnim lukama. To moraju biti vjerodostojne osobe i izrazito dobro educirani radnici ako se želi zadržati visoka razina sigurnosti putnika. Ne može se bilo kome dati dozvola, a da bi pronašli pouzdane i educirane ljude, morate ih platiti – dodaje te ističe kako nije svuda jednako loše. Što se tiče zračnih luka u Europi, najveće teškoće imaju londonski aerodromi Heathrow i Gatwick, potom zračne luke u Manchesteru i Dublinu te Münchenu i Frankfurtu, Varšavi, Stockholmu, kao i amsterdamski Schiphol.

– Već je nekoliko zračnih luka, poput primjerice Schiphola, ograničilo dnevni broj putnika i letovi se jednostavno moraju otkazivati. I onda se događa da avioni odvoze putnike, ali se vraćaju u Amsterdam prazni jer ne smiju dovesti nove putnike. I zabrinjavajuće je što je naglo otkazivanje letova prije 2020. bila iznimka, a sada je to postalo pravilo. Pritom govorimo o tisućama ljudi kojima propadaju godišnji odmori, važni poslovni sastanci, rezervacije smještaja, susreti s obitelji… – zaključuje te ističe jednu pozitivnu vijest - da je u Hrvatskoj stanje još uvijek dobro.

CA zadržala radnike

– Croatia Airlines zadržala je radnike tijekom pandemije, a i zagrebačka zračna luka, primjerice, dobro funkcionira iako ima manjih problema – kaže Alen Šćuric. I dok je dobra vijest da domaće zračne luke dobro funkcioniraju te da nema gužvi uzrokovanih raspadom sustava, malo to znači ako zbog kaosa kod europskih avioprijevoznika neće imati tko dovesti turiste u hrvatske zračne luke.

– I neće to biti samo Lufthansa, tu su i British, KLM… Ne znamo još koliko će letova prema Hrvatskoj biti otkazano, ali ja bih rekao da je realno da se radi i do 150 letova, što je oko 25.000 ljudi koji jednostavno neće imati kako doći do Hrvatske. To su izgubljeni turisti! Jer oni ne mogu naći drugi let - svi su puni. Neki od njih će, da ne bi izgubili godišnji odmor, vjerojatno sjesti u auto i doći do destinacije, ali nije ni to opcija svima – zaključuje Šćuric.