Zbog GUP-a će biti posla i za Uskok, a lomim se oko ponovne kandidature za gradonačelnicu

U studiju Večernjeg lista gostovala je saborska zastupnica, šefica stranke Glas i zastupnica u Skupštini Grada Zagreba Anka Mrak Taritaš. Govorila je o GUP-u, odnosno o tome što se krije iza 86 amandmana na jedan od najvažnijih dokumenata koji mora biti donesen. Mrak Taritaš je kazala kako je premijer Andrej Plenković pokazao sa igrokazom u Skupštini da ne želi da ga se više gnjavi s gradonačelnikom Milanom Bandićem, da je on njihov stabilan partner i gazda u Zagrebu koji može raditi što god želi.

– HDZ je zapravo izišao iz ormara, Plenković je kazao da oni vole Bandića takav kakav je i da će podržati sve što radi – kazala je Mrak Taritaš. Na pitanje hoće li mu se to na kraju obiti o glavu kazala je kako se oko GUP-a vrti jako puno interesa i da je ključno pitanje jesu li gradskom HDZ-u važniji interesi ili im je važniji HDZ.

– Ja mislim da će prevladati interesi jer do sada ste imali zemljište koje na tržištu ne vrijedi ništa, a nakon GUP-a imati ćete zemljište koje vrijedi nekoliko stotina eura. Po mojoj gruboj procjeni za oko pola milijuna kvadratnih metara je predviđena prenamjena iz zelenog u prostor za gradnju – kazala je Mrak Taritaš i naglasila kako je sada ključna odluka na Ministarstvu graditeljstva i prostornog uređenja bez kojeg niti jedan amandman ne može proći. Ali i podsjetila kako su HNS i HDZ koalicijski partneri.

Mrak Taritaš drži da će zbog svega biti posla i za Uskok, ali nije željela ništa prejudicirati te je ponovila kako treba vidjeti što će kazati Ministarstvo.

– HDZ nije mogao dati ruku za GUP prije nego su odradili svoje predsjedničke izbore, a oni su 15.ožujka. HDZ je morao uložiti amandmane da kupi vrijeme, a to što je Bandić uložio svoje na njihove je samo da im kaže kako ovise o njemu i kako im ništa neće proći ako ne prođe i njemu – kaže Mrak Taritaš. Plenković na to, dodala je, pristaje ne zbog stabilnosti vlasti jer “žetončići”, drži Mrak Taritaš u Saboru su samo uskladišteni i bez obzira na sve planiraju ostati u vladajućoj strukturi do jeseni.

– Plenković se u ovom času želi održati na čelu HDZ-a i ne želi da mu na tom putu bilo što smeta. Njemu bi izglasavanje GUP-a veljači smetalo kao što bi im smetalo da se to dogodilo uoči predsjedničkih izbora – zaključuje Mrak Taritaš.

Bez obzira što će se dogoditi, kaže, oporba neće mirovati, a čak i da se predloženi GUP donese sukladno Zakonu o lokalnoj i regionalnoj samoupravi tražiti će da se obustavi od primjene.

Mrak Taritaš kazala je i da ne može sa sigurnošću kazati da je došao kraj Milanu Bandiću, ali je dodala kako situacija iz 2017. nije ni približno ista ovoj koju imamo sad. Bandić je, kaže, iz predsjedničke kampanje izišao s puno problema, a građani iz vikenda u vikend izlaze van na ulice i šalju mu poruku da ga više ne žele. A upravo ta mobilizacija protiv Bandića na kraju bi ga, drži, mogla stajati fotelje. Najbliže mu se “približila” upravo Mrak Taritaš na zadnjim lokalnim izborima.

– Građani su sad motivirani i bilo bi bolje da oporba ima jednog kandidata, ali bojim se da to neće biti moguće. Međutim, bitno bi bilo da svi stanu iza nekoga tko uđe u drugi krug– kaže Mrak Taritaš. Ima li ona opet ambicija biti gradonačelnica?

– Lomim se, ne bih rekla ni da ni ne. Jedno je dobiti izbore, ali što onda. Onaj tko bude na čelu Zagreba mora biti spreman raditi od jutra do večeri, vidjeti sve situacije koje jesu, donijeti niz nepopularnih mjera, vodit računa da će odraditi ozbiljan posao i teško dobiti izbore za dodatne četiri godine. No meni je stalno do ovog grada – kazala je Mrak Taritaš i dodala kako zbog svega toga nije daleko od kandidature.

